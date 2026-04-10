Xανιά: Απολογείται ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του
Πληροφορίες ότι από την ΕΛΑΣ έχει υποβληθεί αίτημα να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του

Στα δικαστήρια των Χανίων έφτασε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής (10/04) ο 37χρονος καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του.

Ο καθηγητής οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Ο 37χρονος, που συνελήφθη τη Μ. Τριτη (7/04), μετά την καταγγελία του ανήλικου κοριτσιού στις αστυνομικές αρχές, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος ηλικίας του.

Μάλιστα, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα creta24.gr, από την ΕΛΑΣ έχει υποβληθεί αίτημα να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και για να διαπιστωθεί αν έχει προβεί σε άλλες ανάλογες πράξεις.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου, το αίτημα θα κριθεί αμέσως μετά την απολογία του.

Υπενθυμίζεται ότι το ανήλικο κορίτσι, συνοδευόμενο από τους γονείς του, πήγε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και παρουσία ψυχολόγου κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι ο 37χρονος, με τον οποίο έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι της αλλά και σε χώρο του καθηγητή, είχε ασελγήσει σε βάρος της πολλές φορές.

