Κικίλιας: Συγκράτηση τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρά τη δύσκολη διεθνή συγκυρία
Τι αναφέρει ο υπουργός Ναυτιλίας – Στόχος της κυβέρνησης η στήριξη των νησιωτικών κοινωνιών, των επιβατών και της ακτοπλοΐας
Παρά τις έντονες πιέσεις που ασκεί η διεθνής συγκυρία στη ναυτιλία και το κόστος μεταφορών, η κυβέρνηση κατάφερε να διατηρήσει σταθερές τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ενόψει της πασχαλινής περιόδου, αναφέρει ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.
Σε δήλωσή του, ο κ. Κικίλιας σημειώνει ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο να στηρίξει «την ακτοπλοΐα και κυρίως τους πολίτες, τους επιβάτες, τους ταξιδιώτες και τους νησιώτες».
«Παρά τον πόλεμο, τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, την ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί και την αβεβαιότητα που επικρατεί, η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να συγκρατήσει τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τις ημέρες του Πάσχα, στηρίζοντας την ακτοπλοΐα και κυρίως τους πολίτες, τους επιβάτες, τους ταξιδιώτες και τους νησιώτες».
Αναλυτικά ο κ. Κικίλιας, δήλωσε:
