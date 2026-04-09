Θεσσαλονίκη: 47χρονος είχε στήσει εργαστήριο κάνναβης σε διαμέρισμα, δείτε βίντεο
Οι αστυνομικοί βρήκαν 40 δενδρύλλια μέσα στο ειδικό εργαστήριο που είχε στήσει ο 47χρονος

Στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος είχε στήσει ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης σε διαμέρισμα, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

09042026 Συλληψη ατομου για εντοπισμό εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης στην Θεσ/νίκη


Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στο διαμέρισμα του 47χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(40) δενδρύλλια ινδικής κάνναβης μέσα σε γλάστρες,
πλήρης εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, (2) μεγάλοι ανακλαστικοί θάλαμοι, (2) ειδικές λάμπες ανάπτυξης και συσκευές εξαερισμού,
(2) ζυγαριές ακριβείας και
(1) συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
