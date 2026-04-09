Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Θεσσαλονίκη: 47χρονος είχε στήσει εργαστήριο κάνναβης σε διαμέρισμα, δείτε βίντεο
Οι αστυνομικοί βρήκαν 40 δενδρύλλια μέσα στο ειδικό εργαστήριο που είχε στήσει ο 47χρονος
Στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος είχε στήσει ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης σε διαμέρισμα, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στο διαμέρισμα του 47χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
(40) δενδρύλλια ινδικής κάνναβης μέσα σε γλάστρες,
πλήρης εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, (2) μεγάλοι ανακλαστικοί θάλαμοι, (2) ειδικές λάμπες ανάπτυξης και συσκευές εξαερισμού,
(2) ζυγαριές ακριβείας και
(1) συσκευή κινητού τηλεφώνου.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα