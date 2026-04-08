Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 17χρονος που κατηγορείται για βιασμό συμμαθήτριάς του στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Βιασμός Παιδική Πορνογραφία Κρήτη Ηράκλειο

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 17χρονος από το Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό συμμαθήτριας και παιδική πορνογραφία.

Στον 17χρονο επιβλήθηκε ο όρος να μην πλησιάζει κανένα από τα τρία ανήλικα κορίτσια που αναφέρονται στη δικογραφία αλλά και να παρακολουθήσει υποχρεωτικά πρόγραμμα του ΕΛΜΕΠΑ, σύμφωνα με το neakriti.gr. Η 17χρονη η οποία προχώρησε στην καταγγελία, φέρεται να είπε στην κατάθεση της ότι την ίδια τύχη με εκείνην είχαν άλλες δυο μαθήτριες.

Στη μία περίπτωση η μαθήτρια φέρεται να κατέθεσε πως ό,τι έγινε ανάμεσα τους ήταν με κοινή συναίνεση, ενώ η τρίτη μαθήτρια προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει πως δεν έχει συμβεί τίποτα σε βάρος της και πως είναι απλά φίλοι με τον 17χρονο κατηγορούμενο, κατά τις ίδιες πηγές.

Ο 17χρονος αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται, ακόμη και για το περιεχόμενο των βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό του. Αποδέχτηκε μόνο την κατηγορία της παράνομης θήρας, καθώς σε βίντεο εικονίζεται με καραμπίνα.

Οι συνήγοροι του, Γιώργος Κοκοσάλης και Μιχάλης Βιδάκης, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη να θεσπιστούν δικλείδες ασφαλείας στη διερεύνηση ανάλογων υποθέσεων, ώστε «να μην σπιλώνονται υπολήψεις», όπως ανέφεραν, καθώς θεωρούν ότι το περιεχόμενο της καταγγελίας σε βάρος του 17χρονου δεν ευσταθεί.

