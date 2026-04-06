Μιχαηλίδου από Πέραμα: Από την ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων έως την ανέγερση νέων βρεφονηπιακών σταθμών
«Το ζητούμενο είναι παρεμβάσεις με σαφή κοινωνικό σκοπό, που απαντούν σε υπαρκτές ανάγκες της καθημερινότητας», τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κατά τη διάρκεια της σημερινής της επίσκεψής στο Πέραμα
«Από την ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων έως την ανέγερση νέων βρεφονηπιακών σταθμών, φροντίζουμε η κοινωνική πολιτική να φτάνει παντού. Στο Πέραμα αξιοποιούμε δημόσιο χώρο και προχωρούμε ένα έργο ουσίας για τις οικογένειες της πόλης. Αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς: παρεμβάσεις με σαφή κοινωνικό σκοπό, που απαντούν σε υπαρκτές ανάγκες της καθημερινότητας», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.
Η επίσκεψη ξεκίνησε από το ΚΑΠΗ Περάματος, όπου η υπουργός και ο δήμαρχος είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μέλη της τρίτης ηλικίας για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ενδυνάμωση», ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν το οικόπεδο επί της οδού Ηπείρου 32, όπου προχωρά η ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού.
Η επίσκεψη ανέδειξε μια σταθερή προτεραιότητα του υπουργείου: να φτάνουν οι πολιτικές κοινωνικής στήριξης σε κάθε τοπική κοινωνία, ακόμη και σε μικρούς δήμους με αυξημένες ανάγκες.
Κατά την παρουσία της στο ΚΑΠΗ, η υπουργός συζήτησε με ηλικιωμένους για το πρόγραμμα της Ψηφιακής Ενδυνάμωσης, μια δράση που απευθύνεται σε άτομα άνω των 65 ετών και σε άτομα με αναπηρία άνω του 50% και τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες στην πράξη.
Μέσα από το πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι εξοικειώνονται με τη χρήση υπηρεσιών του gov.gr, με ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά και με βασικές λειτουργίες του διαδικτύου, ώστε να κινούνται με μεγαλύτερη αυτονομία στη σύγχρονη καθημερινότητα.
Στη συνέχεια, η Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφθηκε το οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός, μετά την εκ νέου παραχώρηση του ακινήτου κατά χρήση στον Δήμο Περάματος για δεκαπέντε έτη.
Η σχετική απόφαση προβλέπει ότι το ακίνητο παραχωρείται αποκλειστικά για την ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού, ενώ θέτει σαφές πλαίσιο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου, μεταξύ των οποίων και η έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών εντός τριετίας.
Όπως ανέφερε η υπουργός, η δημιουργία ενός νέου βρεφονηπιακού σταθμού καλύπτει μια συγκεκριμένη ανάγκη της τοπικής κοινωνίας: περισσότερη στήριξη για τις οικογένειες, καλύτερες συνθήκες φροντίδας για τα παιδιά και αξιοποίηση δημόσιου χώρου για έναν καθαρά κοινωνικό σκοπό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα