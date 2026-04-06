Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Βίντεο και φωτογραφίες του πραγματογνώμονα για την τραγωδία στα Τέμπη: «Δείχνει το μπάζωμα» λένε δικηγόροι συγγενών - Τι ισχύει
Προκειμένου να πατήσουν οι μεγάλοι γερανοί για να σηκώσουν τα βαγόνια αναζητώντας τραυματίες και νεκρούς, οι Αρχές έστρωσαν κροκάλα σε ένα τμήμα του χώρου του δυστυχήματος
Στο φως έρχεται μέρος από το ψηφιακό υλικό που είχε καταγράψει ο δικαστικός πραγματογνώμονας, Σταύρου Μπατζόπουλους, όταν αυτός έφτασε τις πρώτες ώρες στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.
Το υλικό αυτό δόθηκε σε συνηγόρους προς υποστήριξη της κατηγορίας με απόφαση του δικαστηρίου λίγο πριν η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας τιναχθεί στον αέρα.
Η συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Βάσω Πανταζή δήλωσε σήμερα, λίγο πριν ξεκινήσει η κύρια δίκη για τα Τέμπη, για το συγκεκριμένο υλικο: «Για πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας πλέον, έστω και από τα αντίγραφα της ελληνικής αστυνομίας, βίντεο, φωτογραφίες και υλικό από drone που πήραν οι πραγματογνώμονες τις πρώτες ώρες του εγκλήματος, και τα οποία στοιχεία αποδεικνύουν το λεγόμενο μπάζωμα που φωνάζουν οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει τρομακτική αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος.
Σκοπεύουμε αυτό το υλικό να το διαβάσουμε και στις δικογραφίες που αφορούν τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμανλή. Φυσικά θα το προσκομίσουμε και ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου».
Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος, κατά την προσέλευσή του δήλωσε: «Υπάρχει όντως σημαντικό υλικό το οποίο έχει να κάνει κυρίως με τη δικογραφία του μπαζώματος. Υπάρχουν βίντεο και φωτογραφικό υλικό το οποίο δείχνει σχεδόν καρέ καρέ με ημεροχρονολογίες πώς έγινε εν πάση περιπτώσει, αυτή η διαδικασία του μπαζώματος».
H Στέλλα Βαλάνη, δικηγόρος της οικογένειας Τιλκερίδη, δήλωσε ότι η πλευρά της κατηγορίας διαθέτει πλέον σημαντικά ενισχυμένο αποδεικτικό υλικό, το οποίο - όπως υποστηρίζει - δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία κατά τη διάρκεια της πολυετούς ανάκρισης. Σύμφωνα με την εκτίμησή της, τα νέα δεδομένα αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την εξέλιξη της υπόθεσης, τόσο ως προς τη βαρύτητα των κατηγοριών όσο και ως προς τον αριθμό των εμπλεκομένων.
Σημειώνεται ότι θέμα του λεγόμενου μπαζώματος ξεκίνησε να συζητείται από τη στιγμή που βγήκαν οι θεωρίες περί «παράνομου, άγνωστου καυσίμου» στην εμπορική αμαξοστοιχία, προκειμένου να εξηγηθεί η πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Μία μερίδα συγγενών θυμάτων εξακολουθεί να διακινεί το σενάριο αυτό, παρά τα αντίθετα πορίσματα των επιστημόνων, στηριζόμενη στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που μιλούσε για πιθανή ύπαρξη καύσιμης ύλης στη δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Σε κάθε περίπτωση, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ένα κομμάτι του χώρου της τραγωδίας χρειάστηκε να στρωθεί με κροκάλα,. προκειμένου να μπορέσουν οι πατήσουν οι γερανοί που σήκωσαν τα βαγόνια αναζητώντας νεκρούς και τραυματίες από τη σύγκρουση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
