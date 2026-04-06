Οικογένεια αγριογούρουνων έκανε... βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Αγριογούρουνα Θεσσαλονίκη

Οικογένεια αγριογούρουνων έκανε... βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στη διασταύρωση με την οδό Παπάφη

Οικογένεια αγριογούρουνων έκανε... βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Δεν σταματούν οι εμφανίσεις αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Αυτή τη φορά, μια ολόκληρη οικογένεια κατέβηκε ακόμη πιο κοντά στο κέντρο και εντοπίστηκε μπροστά από γνωστή αλυσίδα καφέ στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στη διασταύρωση με την οδό Παπάφη, σε μικρή απόσταση από σταθμό του Μετρό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, τα αγριογούρουνα παραμένουν ακίνητα στον δρόμο, δείχνοντας επιφυλακτικά και αγχωμένα, ενώ φαίνεται πως προσπαθούν να προστατεύσουν τα νεότερα μέλη της ομάδας.

Δείτε το βίντεο:

@efh_ntol Ενα χαλαρό βράδυ στην Θεσσαλονίκη..🐗 #fy #foryoupage #thessaloniki ♬ πρωτότυπος ήχος - Fotini Ioannou
3 ΣΧΟΛΙΑ

Δείτε Επίσης