Εξαρθρώθηκε στη Σάμο οργανωμένο κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών
Συνελήφθησαν επτά μέλη κυκλώματος που μετέφερε παράνομα 34 μετανάστες από τις τουρκικές ακτές στη Σάμο – Κατασχέθηκαν ταχύπλοο, όχημα και κινητά τηλέφωνα

Μετά από έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση τριάντα τεσσάρων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή «Καλλιθέα» της Σάμου, στις 30 Μαρτίου 2026, το Λιμεναρχείο Σάμου, αξιοποιώντας πληροφορίες και σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), προχώρησε στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Μετά από πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα επιχείρηση, η οποία οδήγησε στη σύλληψη των μελών του κυκλώματος.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Τουρκίας, ηλικίας 26 και 34 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των τριάντα τεσσάρων αλλοδαπών, τους οποίους μετέφεραν με ταχύπλοο σκάφος από τις τουρκικές ακτές έναντι χρηματικής αμοιβής. Παράλληλα, συνελήφθησαν επιπλέον τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ, ηλικίας 45, 24 και 43 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι λειτουργούσαν ως συνεργοί τους στην ξηρά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι τρεις αυτοί παρείχαν κατάλυμα, εφόδια και μεταφορικό μέσο για τη φυγάδευση και την απόκρυψη των δύο χειριστών του ταχυπλόου στο νησί.

Από την εξέλιξη της υπόθεσης προέκυψε ότι οι συλληφθέντες αποτελούν μέλη εγκληματικής οργάνωσης με μακρά και συστηματική δράση στην παράνομη διακίνηση μεταναστών στον ελλαδικό χώρο. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, το Λιμεναρχείο Σάμου κατάσχεσε το ταχύπλοο σκάφος μεταφοράς, ένα Ι.Χ. που χρησιμοποιούνταν ως μέσο διευκόλυνσης, καθώς και πέντε συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Σάμου, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει, με σκοπό την περαιτέρω αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, διερευνάται η πιθανή συμμετοχή των συλληφθέντων και σε άλλες υποθέσεις, καθώς και η συνεργασία τους με μέλη άλλων οργανωμένων κυκλωμάτων που έχουν ανάλογες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

