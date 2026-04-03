Κακοκαιρία Erminio: Ένας νεκρός και τεράστιες καταστροφές σε Αττική και πολλές περιοχές της χώρας - Πότε αναμένεται βελτίωση

Στην Ανατολική Αττική σημειώθηκαν κατολισθήσεις, με πλαγιές βουνών να καταλήγουν στο οδικό δίκτυο λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα.Οι θυελλώδεις άνεμοι, που έπνεαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρέσυραν ακόμη και βαριά αντικείμενα από μπαλκόνια, ενώ προβλήματα αντιμετώπισαν και άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας που εξαρτώνται από την ηλεκτροδότηση.Οι ισχυροί άνεμοι, που σε ριπές ξεπέρασαν ακόμη και τα 11 μποφόρ, κράτησαν τα πλοία δεμένα στα λιμάνια, ενώ σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις πτήσεις αεροσκαφών.Σημαντικές ζημιές και πλημμύρες καταγράφηκαν επίσης στη Ρόδο, την Καρδίτσα, την Κύμη, νησιά των Κυκλάδων, τον Πόρο, την Ύδρα, την Αργολίδα και άλλες περιοχές της χώρας.Παράλληλα, ισχυρό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης επηρέασε κυρίως την Κρήτη την Τρίτη 1 Απριλίου, προκαλώντας πολύ υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων.Η παρουσία βαρομετρικού χαμηλού οδήγησε σε ισχυρούς νότιους ανέμους που έφτασαν έως και τα 140 χλμ/ώρα στη Φινοκαλιά Λασιθίου, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες σκόνης από τις ερημικές περιοχές της ανατολικής Λιβύης.Η σκόνη κάλυψε επίσης τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας.Σε 1.104 ανήλθαν οι κλήσεις που δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από την Τρίτη 1 Απριλίου έως το απόγευμα της Τετάρτης 2 Απριλίου.- Οι περισσότερες κλήσεις καταγράφηκαν στην Αττική, όπου σημειώθηκαν 752 περιστατικά, εκ των οποίων 255 αφορούσαν κοπές δέντρων, 362 αντλήσεις υδάτων, 102 αφαιρέσεις αντικειμένων και 33 απεγκλωβισμούς ατόμων.- Στην Κρήτη καταγράφηκαν 140 κλήσεις, εκ των οποίων 30 κοπές δέντρων, επτά αφαιρέσεις αντικειμένων και ένας απεγκλωβισμός.- Στο Νότιο Αιγαίο σημειώθηκαν 69 κλήσεις, κυρίως για κοπές δέντρων, ενώ στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 60 περιστατικά, τα περισσότερα για αντλήσεις υδάτων.- Αντίστοιχα προβλήματα σημειώθηκαν στο Βόρειο Αιγαίο με 28 κλήσεις, στη Θεσσαλία με 20, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 18 και στη Στερεά Ελλάδα με 17.Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί και σήμερα, ενώ το Σάββατο τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, καθώς η ψυχρή αέρια μάζα παραμένει πάνω από τη χώρα.Από την Κυριακή των Βαΐων τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ περαιτέρω βελτίωση αναμένεται από τη Μεγάλη Τρίτη, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας.Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα Παρασκευή ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες, πιθανώς συνοδευόμενες από χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται:- στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το μεσημέρι- στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, έως αργά τη νύχτα- στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τις πρώτες ώρες της ημέρας έως αργά τη νύχτα- στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα έως αργά τη νύχταΤοπικά θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στα νότια, κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, ενώ αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα σημειωθούν στη νότια χώρα, ιδιαίτερα σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν το διήμερο 1 και 2 Απριλίου έως τις 10:00, σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τη Χαλκιδική, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου.Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, 50 σταθμοί κατέγραψαν ύψη βροχής άνω των 80 χιλιοστών, που αντιστοιχούν σε 80 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.Το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής καταγράφηκε στον Έμπωνα Ρόδου, όπου έφτασε τα 167 χιλιοστά.Tις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα Επτάνησα, στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στα ορεινά της Κρήτης, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ θα ενταθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά στα ηπειρωτικά της χώρας τις βραδινές ώρες. Αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων παρουσιάζεται στην Κρήτη, στη Νότια Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα, στην Ήπειρο, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα. Υψηλές θα παραμείνουν οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 16, στην Ήπειρο από 3 έως 16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4 έως 16, στην Πελοπόννησο από 4 έως 15 βαθμούς, στην Κρήτη από 6 έως 13, στα Επτάνησα από 9 έως 16, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ που τοπικά θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ αναμένεται να εξασθενήσουν προς το βράδυ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, με εντάσεις 4-5 μποφόρ.Στην Αττική αναμένονται βροχές, κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες, ενώ από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρκετή συννεφιά, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενή βροχή τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενής 2-3 μποφόρ από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς.Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 και κατά τόπους τους 19 βαθμούς Κελσίου.Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα δυτικά και νότια κυρίως τμήματα της Πελοποννήσου και στη νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία και από τα βόρεια ηπειρωτικά βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανόν στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση κυρίως στις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.