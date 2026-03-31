Με 24.000 νέες εγγραφές τον μήνα προχωρά ο Προσωπικός Παιδίατρος: Το sms που λαμβάνουν οι γονείς
Το τελευταίο διάστημα, γονείς μικρών παιδιών που είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν sms στο κινητό τους ότι μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας του Προσωπικού Παιδιάτρου, πραγματοποιώντας δωρεάν τακτικές επισκέψεις.
Η πρωτοβουλία του Προσωπικού Παιδιάτρου, που θεσμοθετήθηκε με τις ρυθμίσεις για τον Προσωπικό Γιατρό το καλοκαίρι του 2025 ενισχύεται, και το Υπουργείο Υγείας επικοινωνεί περισσότερο την υπηρεσία αυτή, η οποία προσφέρει οικονομική αποφόρτιση για χιλιάδες γονείς. Το πρόγραμμα, όπως και τον Προσωπικό Γιατρό, τρέχει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ygeiamou.gr, οι Προσωπικοί Παιδίατροι μπορούν να καλύψουν 882.000 παιδιά κάτω των 16 ετών σε όλη την Ελλάδα.
