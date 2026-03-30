Βίντεο: Τουρκική ακταιωρός επιχείρησε να διώξει ελληνικό αλιευτικό που βρισκόταν κοντά στο Φαρμακονήσι

Το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής συνόδευε τουρκικές μηχανότρατες που πήγαν να ψαρέψουν παράνομα στην περιοχή

Σε ακόμη μία πρόκληση προχώρησε η ακτοφυλακή της Τουρκίας, καθώς ακταιωρός της εισήλθε την Κυριακή στα ελληνικά νερά και επιχείρησε να διώξει ελληνικό αλιευτικό που βρισκόταν  στην περιοχή.

Το περιστατικό, που διήρκησε μερικές ώρες, σημειώθηκε κοντά στο Φαρμακονήσι και ο τηλεοπτικός σταθμός Star δημοσίευσε βίντεο που τράβηξαν οι Έλληνες ψαράδες.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, στα ελληνικά νερά εισήλθαν παράνομα τουρκικές μηχανότρατες που συνόδευε το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής.

Τότε, μια ακταιωρός πλησίασε τους Έλληνες ψαράδες και επιχείρησε να τους διώξει κάνοντας απόνερα, ενώ σκάφος της Frontex που ήταν σε κοντινή απόσταση παρατηρούσε.

Η τουρκική ακταιωρός μέσω ασυρμάτου κάλεσε τους Έλληνες ψαράδες να αποχωρήσουν από την περιοχή γιατί όπως ισχυρίστηκε βρισκόταν σε τουρκικά χωρικά ύδατα!. 

Δείτε το βίντεο με την τουρκική πρόκληση:

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

