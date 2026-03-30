Βίντεο: Τουρκική ακταιωρός επιχείρησε να διώξει ελληνικό αλιευτικό που βρισκόταν κοντά στο Φαρμακονήσι

Σε ακόμη μία πρόκληση προχώρησε η ακτοφυλακή της, καθώς ακταιωρός της εισήλθε την Κυριακή στα ελληνικά νερά και επιχείρησε να διώξει ελληνικό αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή.Το περιστατικό, που διήρκησε μερικές ώρες, σημειώθηκε κοντά στοκαι ο τηλεοπτικός σταθμός Star δημοσίευσε βίντεο που τράβηξαν οιΣύμφωνα με τις μαρτυρίες, στα ελληνικά νερά εισήλθαν παράνομα τουρκικές μηχανότρατες που συνόδευε το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής.Τότε, μια ακταιωρός πλησίασε τους Έλληνες ψαράδες και επιχείρησε να τους διώξει κάνοντας απόνερα, ενώ σκάφος της Frontex που ήταν σε κοντινή απόσταση παρατηρούσε.Η τουρκική ακταιωρός μέσω ασυρμάτου κάλεσε τους Έλληνες ψαράδες να αποχωρήσουν από την περιοχή γιατί όπως ισχυρίστηκε βρισκόταν σε τουρκικά χωρικά ύδατα!.Δείτε το βίντεο με την τουρκική πρόκληση: