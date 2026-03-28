Πώς «γεννήθηκε» το Μαρινέλλα, η ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο
Λίγοι γνωρίζουν ότι το «Μαρινέλλα» δεν ήταν το πραγματικό όνομα της σπουδαίας τραγουδίστριας
Σε ηλικία 87 ετών πέθανε η Μαρινέλλα, που σημάδεψε με την πορεία της το ελληνικό τραγούδι για σχεδόν επτά δεκαετίες, αφήνοντας την τελευταία της πνοή μετά από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου το 2024.
Λίγοι γνωρίζουν ότι το «Μαρινέλλα» δεν ήταν το πραγματικό όνομα της σπουδαίας τραγουδίστριας, που πέρασε σήμερα στην αθανασία, αλλά το καλλιτεχνικό της, με το οποίο σφράγισε μια τεράστια καριέρα. Προτού, όμως, ξεκινήσει το μουσικό της ταξίδι, η νεαρή Κυριακή Παπαδοπούλου (όπως είναι το πραγματικό της όνομα) το άλλαξε σε Μαρινέλλα.
Ο συγγραφέας Γιάννης Ξανθούλης σε τηλεοπτική του συνέντευξη είχε αναφερθεί στην ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο: «Ήταν ένα κέντρο στο Πανόραμα. Πάει εκεί ως Κική Παπαδοπούλου. Τη βλέπει εκεί μια ξύπνια, πονηρή ιδιοκτήτρια του κέντρου, της λέει “πώς σε λένε;”, “Κική Παπαδοπούλου” απάντησε. “Έτσι θα σε βγάλουμε; Ως Κική Παπαδοπούλου;”. Ήταν τότε ο Τόλης Χάρμας εκεί. Αυτός είχε γίνει πολύ γνωστός, το ’55 – ’56, με την ταινία “Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο”. Τότε, είχε βγάλει ένα τραγούδι που έλεγε “και τη λένε Μαρινέλλα κι είναι η πρώτη κατσιβέλα”. Το είχε γράψει ο Χάρμας και της λέει “καλέ, δεν σε βγάζουμε Μαρινέλλα;” και εκείνη λέει “μωρέ δεν με βγάζετε όπως θέλετε;».
