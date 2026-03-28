Ο πολιτικός και καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού
Η σπουδαία ερμηνεύτρια πέθανε στα 87 της χρόνια, έπειτα από επιπλοκές που προκλήθηκαν από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί στη σκηνή του Ηρωδείου
Το δικό του αντίο στη Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, εκφράζει ο πολιτικός και καλλιτεχνικός κόσμος, αποχαιρετώντας τη μεγάλη ερμηνεύτρια που άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.
Η τραγουδίστρια πέθανε το Σάββατο 28 Μαρτίου, έπειτα από επιπλοκές που προκλήθηκαν από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο είχε υποστεί στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024. Η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, με την οικογένειά της να κάνει γνωστή την απώλεια μέσω ανακοίνωσης: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Μαρινέλλα αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή αλλά και πιο πλούσια
O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτισε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, δηλώνοντας: «Η φωνή της Μεγάλης Κυρίας του ελληνικού τραγουδιού σίγησε. Και στο εξής, η μνήμη της ανεπανάληπτης Μαρινέλλας περνά στα χείλη των Ελληνίδων και των Ελλήνων, που πάντα θα σιγοψιθυρίζουν τις μελωδίες της. Με αυτές, άλλωστε, μεγάλωσαν πολλές γενιές στην πατρίδα μας. Ανάμεσά τους και η δική μου, καθώς οι μεγάλες επιτυχίες της υπήρξαν από τα πρώτα μουσικά μου ακούσματα. Σε ένα σπίτι, μάλιστα, όπου οι γονείς μου ήταν από τους πιο πιστούς και διαχρονικούς θαυμαστές της. Θαυμαστής της, όμως, έγινα, αργότερα και εγώ. Παρατηρώντας την εξέλιξή της στο πεντάγραμμο, αλλά και τη σεμνή παρουσία της στην κοινωνική ζωή. Μία ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της που ωστόσο θέλησε να μείνει απλή και ανθρώπινη. Και μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή. Κάτι που διαπίστωσα όταν την γνώρισα από κοντά, παρακολουθώντας και όλες τις τελευταίες εμφανίσεις της. Η Μαρινέλλα αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή αλλά και πιο πλούσια. Με κληρονομιά τις νότες και το μοναδικό κρύσταλλο της φωνής της με την οποία από τη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε έως τα πέρατα του κόσμου. Όπως και το υπόδειγμα της δημιουργικής, όπως ταυτόχρονα και τόσο αθόρυβης και διακριτικής ζωής και συμπεριφοράς της. Η σκέψη μου, όπως και όλων μας, είναι τώρα με τους δικούς της ανθρώπους. Μαζί με το τελευταίο χειροκρότημα, "τα λόγια είναι περιττά", όπως θα τραγουδούσε και η ίδια».
Κωνσταντίνος Τασούλας: Η Μαρινέλλα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο της Μαρινέλλας δηλώνοντας: «Η Κυριακή Παπαδοπούλου, η Μαρινέλλα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Υπήρξε κορυφαία ερμηνεύτρια που τίμησε την τέχνη, σεβάστηκε τους δημιουργούς που την εμπιστεύτηκαν και άγγιξε τις διαδοχικές γενιές που την αγάπησαν για τη φωνή, για την προσωπικότητα και για το ήθος της. Εργάστηκε με συνέπεια και με μια σταθερή έφεση στην αναζήτηση της αρτιότητας στην ερμηνεία και στην σκηνική παρουσία για εβδομήντα ολόκληρα χρόνια, ενώ η γενικότερη συμμετοχή της στη δημόσια ζωή χαρακτηρίστηκε από σπάνια σεμνότητα και σοβαρότητα. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους της και στους αμέτρητους θαυμαστές και φίλους της».
Νικήτας Κακλαμάνης: Αυτή τη φορά η Μαρινέλλα μας είπε να αλλάξει ουρανό και βρήκε το δρόμο της στην αιωνιότητα
Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της κορυφαίας Ελληνίδας τραγουδίστριας, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Ακολουθεί η δήλωση του προέδρου της Βουλής: «Δεν ξέρει η αγάπη μοιρολόι. Αρχή και τέλος δε γνωρίζει. Χτυπάει τ' αόρατο ρολόι. Κι η γη γυρίζει κι η γη γυρίζει. Η αγάπη όλα τα υπομένει. Η αγάπη όλα τα ελπίζει. Δίνει ζωή στην οικουμένη. Κι η γη γυρίζει κι η γη γυρίζει...” Αυτή τη φορά η Μαρινέλλα μας είπε να αλλάξει ουρανό και βρήκε το δρόμο της στην αιωνιότητα... Θα τη θυμόμαστε πάντα με συγκίνηση και με μια αγάπη που “αρχή και τέλος δε γνωρίζει”... Καλό της ταξίδι...».
Ανδρουλάκης: Ήταν μια ερμηνεύτρια με πάθος, μια από τις σπουδαιότερες φωνές
«Η Μαρινέλλα υπήρξε από τις σπουδαιότερες φωνές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συλλυπητήρια δήλωση του.
«Μια ερμηνεύτρια με πάθος και δυναμισμό στη σκηνή, χαρακτηριστικά που την έκαναν τόσο αγαπητή στο κοινό», σημειώνει, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Σωκράτης Φάμελλος: Άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική της σύγχρονης Ελλάδας
«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στο συλλυπητήριο μήνυμά του, για την απώλεια της Μαρινέλλας. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική της σύγχρονης Ελλάδας. Κορυφαία ερμηνεύτρια για πολλές δεκαετίες, με διεθνή φήμη. Μας συντρόφευσε σε χαρές, λύπες, έρωτες, ταξίδια. Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας. Έφυγε από κοντά μας σήμερα, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν παντοτινά. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της», αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος.
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Αποχαιρετούμε μια φωνή που έγινε μνήμη και παρηγοριά
«Σήμερα αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα, μια εμβληματική ερμηνεύτρια, μια προσωπικότητα που σημάδεψε βαθιά το ελληνικό τραγούδι και τη σκηνική του έκφραση. Υπάρχουν φωνές που δεν περιγράφονται — μόνο αναγνωρίζονται. Η Μαρινέλλα ήταν μία από αυτές. Μια φωνή που έγινε μνήμη και παρηγοριά. Μια φωνή που συνόδευσε στιγμές προσωπικές και συλλογικές, που έδωσε μορφή σε όσα δεν μπορούσαν να ειπωθούν αλλιώς. Δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη ερμηνεύτρια. Υπήρξε μια καλλιτέχνης με σπάνια σκηνική δύναμη και αυθεντικότητα, που ένωσε γενιές και έντυσε τις χαρές και τις απώλειες των ανθρώπων με φωνή. Η απώλειά της αφήνει ένα βαθύ κενό. Όμως, το αποτύπωμά της είναι ήδη γραμμένο — στη μνήμη, στη συγκίνηση και στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. "Τα λόγια είναι περιττά…"».
«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της», αναφέρει η Νάγια Γρηγοράκου υπεύθυνη ΚΤΕ Πολιτισμού και του Τομέα-Δικτύου Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ για την απώλεια της Μαρινέλλας.
Γιώργος Νταλάρας: Σ’ ευχαριστώ για όλα, μάνα
Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτισε τη μεγάλη τραγουδίστρια με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σημειώνοντας: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ… Στο καλό!».
Ελευθερία Αρβανιτάκη: Μια εξαιρετική συνάδελφος σήμερα έφυγε απ’ τη ζωή
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δημοσίευσε φωτογραφίες από το προσωπικό της αρχείο από τις πρόβες για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, στις οποίες εμφανίζεται μεταξύ άλλων τραγουδιστών η Μαρινέλλα, η Άννα Βίσση, η Χάρις Αλεξίου και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.
Εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια της τραγουδίστριας έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook: «Μια σπουδαία φωνή, μια ακούραστη ερμηνεύτρια, μια εμβληματική τραγουδίστρια που αγαπήθηκε και κέρδισε τον σεβασμό και των θαυμασμό όλων μας, μια εξαιρετική συνάδελφος σήμερα έφυγε απ’ τη ζωή. Είναι μια στενάχωρη μέρα, ένα μουντό Σαββατόβραδο όπως και η διάθεση όλων μας. Θα ζει για πάντα μέσα από τα τραγούδια της και τις μεγάλες ερμηνείες της. Καλό ταξίδι Μαρινέλλα μας. Υγ: διάλεξα αυτές τις φωτογραφίες από το προσωπικό μου αρχείο από τις πρόβες για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Η Μαρινέλλα, η Χαρούλα, η Δήμητρα, η Άλκηστη, η Άννα αλλά κι ο αξέχαστος Διονύσης, ο Γιάννης, ο Σάκης, ο Μιχάλης. Ήθελα κάτι πιο προσωπικό να μοιραστώ σήμερα».
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Τεράστιο κεφάλαιο της σύγχρονης μουσικής
«Τι να πρωτοπεί κανείς για τη μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη δύσκολη τούτη ώρα του αποχαιρετισμού;», γράφει μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και προσθέτει ότι «Νιώθω ευγνωμοσύνη που τη γνώρισα και κρατώ στην καρδιά μου όλες τις στιγμές».
Κώστας Μακεδόνας : Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου
Ο Κώστας Μακεδόνας είπε το δικό του αντίο στη Μαρινέλλα, γράφοντας: «Δασκάλα μου και φίλη μου αγαπημένη σ´ ευχαριστώ για όλα. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου. Μόνο ωραία έχω να θυμάμαι από σένα».
Δημήτρης Μπάσης : Ήταν μια ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή
Ο Δημήτρης Μπάσης στάθηκε στην πορεία της μεγάλης τραγουδίστριας, τονίζοντας ότι αποτέλεσε ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Σήμερα η μουσική μας έγινε πιο φτωχή. Η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μια σπουδαία φωνή. Ήταν μια ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή. Η δύναμη και το συναίσθημα με τα οποία ερμήνευε τα τραγούδια της, την έκαναν να είναι ξεχωριστή και μοναδική στο είδος της. Είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω από κοντά και να συνεργαστώ μαζί της. Κρατώ τη γενναιοδωρία της, το πάθος της για το τραγούδι και το μοναδικό της βλέμμα όταν ερμήνευε — σαν να ζούσε την κάθε λέξη. Καλό ταξίδι… Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χάρισες. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».
Γιάννης Κότσιρας: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ουρανό
Ο Γιάννης Κότσιρας αποχαιρέτισε τη Μαρινέλλα, αναρτώντας μία κοινή φωτογραφία τους. «Καλό σου ταξίδι υπέροχη κυρία μας. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ουρανό. Σ' ευχαριστούμε για όλα» έγραψε.
Σταμάτης Κραουνάκης: Αντίο Κυρία Μαρινέλλα
Με μία κοινή φωτογραφία τους από το παρελθόν, ο Σταμάτης Κραουνάκης σημείωσε σε δημοσίευση που έκανε στον λογαριασμό του στο Facebook: «Αντίο Κυρία Μαρινέλλα».
Στέφανος Κορκολής: Σπουδαία Μαρινέλλα όλων μας
Με τη σειρά του ο Στέφανος Κορκολής αποχαιρέτισε τη Μαρινέλλα σημειώνοντας: «Θα σε θυμάμαι και θα σε αγαπώ για πάντα. Σπουδαία Μαρινέλλα όλων μας!».
Ο Θανάσης Βασιλόπουλος με μία ανάρτηση στο Instagram έγραψε για την απώλεια της ερμηνεύτριας: «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ… καλό ταξίδι, σ’ ευχαριστώ».
Η Panik Records, από την οποία είχε κυκλοφορήσει η ζωντανή ηχογράφηση της Μαρινέλλας στο «Ξύπνα Γληόρη» σε σύνθεση του Γιώργου Θεοφάνους, δημοσίευσε φωτογραφία της στα social media γράφοντας: «Μαρινέλλα 1938 - 2026. Αντίο στη σπουδαία Κυρία του ελληνικού τραγουδιού».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα