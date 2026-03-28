Λαμία: Συνελήφθη 52χρονος για ληστεία σε βάρος 73χρονης
Της άρπαξε την τσάντα μέσα από το αυτοκίνητο και την έριξε στο οδόστρωμα – Εντοπίστηκε μετά από ένταλμα

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 52χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για ληστεία σε βάρος 73χρονης γυναίκας στη Λαμία.

Η σύλληψή του έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/3), ύστερα από ένταλμα του Ανακριτή Λαμίας, μετά την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το απόγευμα της 25ης Μαρτίου ο 52χρονος, κινούμενος με το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Ροδίτσας, πλησίασε 73χρονη που περπατούσε και, χωρίς να κατέβει από το όχημα, της άρπαξε την τσάντα με βίαιο τρόπο.

Από την επίθεση, η γυναίκα έχασε την ισορροπία της, έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε ελαφρά.

Η λεία του δράστη φέρεται να ήταν περίπου 50 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά της γυναίκας, ενώ η τσάντα δεν εντοπίστηκε. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του αυτοκινήτου που χρησιμοποίησε για τη ληστεία.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, ενώ την προανάκριση διενήργησε η αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας.
