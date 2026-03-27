Δύο συλλήψεις στη Λαμία για ναρκωτικά και όπλα: Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, όπλα και 6.250 ευρώ, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Συλλήψεις Ναρκωτικά Όπλα

Πρόκειται για έναν αλλοδαπό και μία ημεδαπή οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και όπλων

Συνελήφθησαν στη Λαμία δύο άτομα για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και όπλων. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοκαΐνη, κάνναβη, όπλα και πάνω από 6.000 ευρώ μετρητά.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, διενεργήθηκαν έρευνες στα δύο σπίτια του αλλοδαπού και της ημεδαπής, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα», όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

675,9 γραμμάρια κοκαΐνης,
305,1 γραμμάρια ηρωίνης,
1.040 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
3 ζυγαριές ακριβείας,
το χρηματικό ποσό των 6.250 ευρώ,
πλήρης μεταλλική πρέσα, πρόσφορη για την τυποποίηση ναρκωτικών ουσιών,
Κλείσιμο
πλήθος νάιλον περιτυλιγμάτων, πρόσφορων για τον επιμερισμό και την συσκευασία ναρκωτικών ουσιών,
αεροβόλο πιστόλι,
αεροβόλο όπλο, τύπου replica, με πτυσσόμενο κοντάκι και γεμιστήρα,
μαχαίρι και ξύλινο ρόπαλο,
διάφορα τμήματα όπλου και 12 αμπούλες αερίου για αεροβόλα όπλα,
φυσίγγια πυροβόλου και κυνηγετικού όπλου, διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,
ζευγάρι κιάλια μετά θήκης, 5 κινητά τηλέφωνα, καθώς και
3 κάμερες ασφαλείας με τις οποίες, όπως διακριβώθηκε, γινόταν κατόπτευση του δημόσιου εξωτερικού χώρου πέριξ των οικιών τους, προκειμένου να καθίσταται άμεσα αντιληπτή η παρουσία – προσέγγιση των Διωκτικών Αρχών.

Επίσης, από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και δύο ηλεκτρικά πατίνια, ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δράσης τους.

Την προανάκριση ενήργησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Δείτε φωτογραφίες: 

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης