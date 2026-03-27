Δύο συλλήψεις στη Λαμία για ναρκωτικά και όπλα: Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, όπλα και 6.250 ευρώ, δείτε φωτογραφίες

διάφορα τμήματα όπλου και 12 αμπούλες αερίου για αεροβόλα όπλα,φυσίγγια πυροβόλου και κυνηγετικού όπλου, διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,ζευγάρι κιάλια μετά θήκης, 5 κινητά τηλέφωνα, καθώς και3 κάμερες ασφαλείας με τις οποίες, όπως διακριβώθηκε, γινόταν κατόπτευση του δημόσιου εξωτερικού χώρου πέριξ των οικιών τους, προκειμένου να καθίσταται άμεσα αντιληπτή η παρουσία – προσέγγιση των Διωκτικών Αρχών.Επίσης, από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και δύο ηλεκτρικά πατίνια, ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δράσης τους.Την προανάκριση ενήργησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.