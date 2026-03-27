Δύο συλλήψεις στη Λαμία για ναρκωτικά και όπλα: Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, όπλα και 6.250 ευρώ, δείτε φωτογραφίες

3 ζυγαριές ακριβείας,
το χρηματικό ποσό των 6.250 ευρώ,
πλήρης μεταλλική πρέσα, πρόσφορη για την τυποποίηση ναρκωτικών ουσιών,
πλήθος νάιλον περιτυλιγμάτων, πρόσφορων για τον επιμερισμό και την συσκευασία ναρκωτικών ουσιών,
αεροβόλο πιστόλι,
αεροβόλο όπλο, τύπου replica, με πτυσσόμενο κοντάκι και γεμιστήρα,
μαχαίρι και ξύλινο ρόπαλο,
διάφορα τμήματα όπλου και 12 αμπούλες αερίου για αεροβόλα όπλα,
φυσίγγια πυροβόλου και κυνηγετικού όπλου, διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,
ζευγάρι κιάλια μετά θήκης, 5 κινητά τηλέφωνα, καθώς και
3 κάμερες ασφαλείας με τις οποίες, όπως διακριβώθηκε, γινόταν κατόπτευση του δημόσιου εξωτερικού χώρου πέριξ των οικιών τους, προκειμένου να καθίσταται άμεσα αντιληπτή η παρουσία – προσέγγιση των Διωκτικών Αρχών.
Επίσης, από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και δύο ηλεκτρικά πατίνια, ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δράσης τους.
Την προανάκριση ενήργησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
