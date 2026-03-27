Χανιά: Αιγύπτιος προσπάθησε να κρεμαστεί με σεντόνι στα κρατητήρια τoυ Αστυνομικού Μεγάρου

Τέλος στη ζωή του, χρησιμοποιώντας τμήμα από σεντόνι, επιχείρησε να βάλει ένας 30χρονος Αιγύπτιος, στα κρατητήρια του Αστυνομικού ΜεγάρουΟ 30χρονος μόλις είχε αποφυλακιστεί και εξετάζονταν το πλαίσιο για τη διοικητικήτου.Ευτυχώς οι προθέσεις του Αιγύπτιου έγιναν αντιληπτές από αστυνομικό, που κατάφερε με την βοήθεια συναδέλφων του, να αποκλείσει τον κίνδυνο για τον 30χρονο, o οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται στην Ψυχιατρική Κλινική.