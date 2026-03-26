Στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου η πρώτη δημόσια εμφάνιση για τον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου μετά το χειρουργείο για αφαίρεση όγκου
Ο Κωνσταντίνος Σινάνης επέστρεψε στο νησί μια εβδομάδα μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε

Ιδιαίτεροι ήταν οι φετινοί εορτασμοί για την 25η Μαρτίου στον Άγιο Ευστράτιο καθώς στις τελετές έδωσε το «παρών» για πρώτη φορά μετά το χειρουργείο για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος του νησιού, Κωνσταντίνος Σινάνης.

Ο κ. Σινάνης παραβρέθηκε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου ενώ στη συνέχεια έκανε και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Πεσόντων.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου υποβλήθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου, μια διαδικασία που κρίθηκε αναγκαία από τους θεράποντες ιατρούς.

Μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε τη δύσκολη διαδρομή από τη διάγνωση αλλά και τα μηνύματα δύναμης που έλαβε από τον κόσμο. Όπως εξήγησε, μετά τη διάγνωση κρίθηκε αναγκαίο να μετακινηθεί από το νησί στην Αθήνα για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας. «Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο έπρεπε να μετακινηθώ από τον Άη Στράτη στην Αθήνα για να κάνω πιο εξειδικευμένες εξετάσεις προκειμένου να καθορίσουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στην πρωτεύουσα «ώστε να “πατήσουμε τον καρκίνο”».

Αναφερόμενος στο πώς ανακάλυψε το πρόβλημα υγείας του, σημείωσε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα τον πονούσε το πόδι, χωρίς αρχικά να δώσει τη δέουσα σημασία. «Με πονούσε για πολύ καιρό το πόδι μου μέχρι που ένας συνεργάτης με πήγε για μαγνητική και ο ακτινολόγος είδε κάτι που δεν του άρεσε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος παραδέχθηκε ότι δεν ήταν συνεπής με τις προληπτικές εξετάσεις, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς όλους. «Δεν ήμουν συνεπής με τις εξετάσεις. Πάντα θα έβαζα κάτι πάνω από αυτό, αλλά δεν πρέπει. Ακόμα και το δάχτυλό σου να πονάει θα πρέπει να πας να το δεις. Καθυστέρησα να πάω να δω το πρόβλημά μου, αλλά από τύχη δεν είχαν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη που δέχθηκε μετά τη δημόσια εξομολόγησή του. «Όταν μοιράστηκα με τον κόσμο το πρόβλημα υγείας μου δέχθηκα πολλά μηνύματα αγάπης, μέχρι και από ανθρώπους που δεν με γνώριζαν», ανέφερε συγκινημένος. Κλείνοντας, σημείωσε ότι η περιπέτεια αυτή άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή: «Τη ζωή ανέκαθεν την έβλεπα με αισιοδοξία, αλλά πλέον θα τη βλέπω με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό».

Φωτογραφίες: lesvosnews.net
Σχετικά Άρθρα

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

