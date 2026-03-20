Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος του Άη Στράτη: Η πρώτη φωτογραφία του μετά την επέμβαση

Στην Αθήνα προκειμένου να ξεκινήσει τις απαραίτητες θεραπείες βρίσκεται τους τελευταίους μήνες

, ο οποίος είχε συγκινήσει με τη δημόσια αποκάλυψη ότι διαγνώστηκε με

Μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας ήρθαν από το«Αττικόν», όπου νοσηλεύεται ο Κωνσταντίνος Σινάνης.Ο Δήμαρχος υπεβλήθη την Τρίτη σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου, μια διαδικασία που κρίθηκε αναγκαία από τουςΣύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, ο κ. Σινάνης θα παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή 22 Μαρτίου, διάστημα κατά το οποίο δεν θα είναι δυνατή η απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.Ωστόσο, η ανάρτηση από τοσκόρπισε χαμόγελα, καθώς συνοδευόταν από την πρώτη φωτογραφία του Δημάρχου μετά την επέμβαση. Με το μήνυμα «Σιγά σιγά τα δύσκολα περνάνε με Πίστη, Υπομονή και Αισιοδοξία! Και τα καλύτερα έρχονται... Αρχηγόπουλο είσαι και θα είσαι πάντα», επιβεβαιώθηκε ότι η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται ομαλά.Για όσο διάστημα διαρκεί η ανάρρωση, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν για επείγοντα θέματα με το Γραφείο Δημάρχου στο τηλέφωνο 2254093210 (εσωτ. 101).