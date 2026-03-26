Πώς «έδεσα» τους Ρομά του Κάμπου με τις χρυσές λίρες: Η επιχειρηματίας από τη Μύκονο μιλά στο protothema
ΕΛΛΑΔΑ
Στο νέο επεισόδιο του ΘΕΜΑ UNCUT, η επιχειρηματίας Αντζελα Ευαγγελία Γρυπάρη μιλάει στον Φρίξο Δρακοντίδη για το πώς τα μέλη της ισχυρής οικογένειας Ρομά από τη Θεσσαλία είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους σε ολόκληρη τη χώρα

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του κυκλώματος Ρομά με τις «χρυσές λίρες» έπαιξε η επιχειρηματίας από τη Μύκονο, Άντζελα Ευαγγελία Γρυπάρη, καθώς όταν στενό συγγενικό της πρόσωπο έπεσε θύμα, δεν έμεινε στη διαπίστωση της απάτης, αλλά προχώρησε σε συνεργασία με τις Αρχές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην έρευνα. 

Στο νέο επεισόδιο του ΘΕΜΑ UNCUT, μιλώντας στον Φρίξο Δρακοντίδη, περιγράφει πώς τα μέλη της ίδιας ισχυρής οικογένειας Ρομά από τη Θεσσαλία είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως εξηγεί, η συγκεκριμένη οικογένεια φέρεται να εξαπατούσε πολίτες υποσχόμενη πώληση χρυσών λιρών σε χαμηλές τιμές, αξιοποιώντας ένα πολυεπίπεδο και καλά οργανωμένο σύστημα προσέγγισης θυμάτων.

Μέσα από τη μαρτυρία της σκιαγραφείται η δομή της οργάνωσης, οι ρόλοι των εμπλεκομένων και ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα κατάφερνε να δημιουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο εξαπάτησης με πανελλαδική εμβέλεια.

Η έρευνα του λεγόμενου «ελληνικού FBI» και ειδικότερα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ έφερε στο φως εντυπωσιακά ευρήματα από παράνομο οπλισμό, χρυσές λίρες, αλλά και πολυτελείς κατοικίες, ακόμη και βίλα με ελικοδρόμιο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αποδίδονται σε άτομα που δήλωναν μηδενικά εισοδήματα και εμφανίζονταν ως σκηνίτες, την ώρα που η καθημερινότητά τους παρέπεμπε σε έναν βίο μεγάλης χλιδής.
