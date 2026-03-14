Όταν ο ύπνος γίνεται πολυτέλεια και το στρώμα αόρατο πρόβλημα.
Οι άνθρωποι που σβήνουν τα ίχνη της φρίκης
Στο νέο επεισόδιο του ΘΕΜΑ UNCUT μια αόρατη ομάδα ειδικών αποστολών μπαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν αντέχει: σε σπίτια εγκλημάτων, αιφνίδιων θανάτων και εγκατάλειψης, για να σβήσει τα ίχνη της φρίκης
Υπάρχει μια υπηρεσία που σπάνια βλέπει το φως της δημοσιότητας. Δεν έχει στολές με διακριτικά, δεν συνοδεύεται από κάμερες, δεν εμφανίζεται στα δελτία ειδήσεων. Κι όμως, είναι εκεί όταν όλοι οι άλλοι έχουν φύγει. Μια αόρατη ομάδα ειδικών αποστολών, που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες, τις πιο βαριές, τις πιο σκοτεινές υποθέσεις της πόλης.
Πρόκειται για το Τμήμα Ειδικών Εργασιών που υπάγεται στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων με την συνδρομή της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κ. Τομέα Αθηνών . Πέντε άνθρωποι όλοι κι όλοι. Εκείνοι που μπαίνουν εκεί όπου δεν μπαίνει κανείς άλλος. Σε σπίτια μετά από εγκλήματα, σε διαμερίσματα που έμειναν κλειστά μετά από αιφνίδιους θανάτους, σε εγκαταλελειμμένες οικίες και κτίρια με παραβατικά άτομα, ρακοσυλλέκτες, ανθρώπους με βαριά ψυχικά νοσήματα.
Οι αποστολές τους ξεκινούν πάντα αφού έχει προηγηθεί η αστυνομία. Καθαρισμοί που γίνονται σε συνεργασία με την αστυνομία, το υγειονομικό και σε αρκετές περιπτώσεις την εισαγγελία. Φόρμες ολόσωμες, διπλά γάντια, ποδονάρια, μάσκες. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Κι όμως, δεν είναι πάντα αρκετά για να σε προετοιμάσουν γι’ αυτό που θα αντικρίσεις.
Είναι, όπως λένε όλοι όσοι την πλησίασαν, η πιο δύσκολη υπηρεσία στο κομμάτι της καθαριότητας. Υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής δοκίμασαν να ενταχθούν και έφυγαν την επόμενη κιόλας μέρα, ανήμποροι να αντέξουν τη δυσοσμία και τις εικόνες. Μόνο πέρυσι, η ομάδα εκτέλεσε 340 εισαγγελικές παραγγελίες. Το συγκλονιστικό βίντεο που ακολουθεί ανοίγει για πρώτη φορά την πόρτα σε έναν κόσμο που υπάρχει δίπλα μας και παραμένει αόρατος...
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα