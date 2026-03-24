Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Νέα επίθεση λύκου σε πρόβατα στην Αιτωλοακαρνανία, σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
Νέα επίθεση λύκου σε πρόβατα στην Αιτωλοακαρνανία, σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
Η επίθεση σημειώθηκε στην Κομπώτη Ξηρομερίου, ενώ στις αρχές του μήνα αγέλη λύκων κατασπάραξε 15 πρόβατα σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής
Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά με επιθέσεις λύκων στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς νέο συμβάν σημειώθηκε νωρίτερα όταν λύκος επιτέθηκε σε δύο αιγοπρόβατα στην Κομπωτή Ξηρομέρου.
«Κάθε μέρα μετράμε απώλειες. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, σήμερα μέρα μεσημέρι επιτέθηκε και σκότωσε δύο γίδια», δηλώνει στο agriniopress.gr ένας κτηνοτροφος της περιοχής.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μόλις χθες, λύκοι επιτέθηκαν σε τρία πρόβατα.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αυτή είναι η τρίτη επίθεση μέσα σε έναν μήνα, καθώς μερικές μέρες πίσω στην ίδια περιοχή λύκοι κατασπάραξαν 15 πρόβατα με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε απόγνωση.
«Κάθε μέρα μετράμε απώλειες. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, σήμερα μέρα μεσημέρι επιτέθηκε και σκότωσε δύο γίδια», δηλώνει στο agriniopress.gr ένας κτηνοτροφος της περιοχής.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μόλις χθες, λύκοι επιτέθηκαν σε τρία πρόβατα.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αυτή είναι η τρίτη επίθεση μέσα σε έναν μήνα, καθώς μερικές μέρες πίσω στην ίδια περιοχή λύκοι κατασπάραξαν 15 πρόβατα με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε απόγνωση.
