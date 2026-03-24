Συνελήφθη 61χρονος στην Αρτέμιδα για όπλα και ναρκωτικά
Στη σύλληψη 61χρονου προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Μαρτίου στην Αρτέμιδα για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοφορία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από διερεύνηση της πληροφορίας, εντοπίστηκε ο 61χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση, ενώ ακολούθησε έρευνα στην οικία του στην Αρτέμιδα.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κιλά κάνναβης, 2 καραμπίνες, περίστροφο, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ), 2 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, τρίφτης, ζυγαριά ακριβείας, 4 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 890 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση κάνναβης στη Βορειοανατολική Αττική.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
