Πάτρα: 16χρονος χτύπησε 8χρονο μαθητή μέσα σε σχολείο, είχε μαζί του και μαχαίρι
Ο ανήλικος δράστης είπε ότι επιτέθηκε στον μαθητή της Γ΄Δημοτικού γιατί ενοχλούσε και αφαιρούσε αντικείμενα από τη μικρότερη αδελφή του
Ακόμα ένα περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα με «πρωταγωνιστή» έναν 16χρονο μαθητή Λυκείου και θύμα 8χρονο μαθητή Δημοτικού τον οποίο ο πρώτος χτύπησε.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Μαρτίου σε σχολείο στα Βραχνεΐκα, όταν ο 16χρονος προσέγγισε τον 8χρονο μαθητή και του επιτέθηκε χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Η διεύθυνση του σχολείου ενημερώθηκε και στο σημειό έφτασε άμεσα η αστυνομία και προχώρησε στην σύλληψη του ανήλικου δράστη.
Κατά την έρευνα των αστυνομικών ο 16χρονος κατείχε και ένα μαχαίρι που όπως είπε το είχε για την αυτοπροστασία του. Όσον αφορά την επίθεση κατά του 8χρονου ανέφερε ότι το παιδί ενοχλούσε και αφαιρούσε αντικείμενα από τη μικρότερη αδελφή του.
Σύμφωνα με το thebest.gr σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου ατόμου και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ο 16χρονος αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.
