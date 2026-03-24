Αδιανόητο περιστατικό στην Ελευσίνα: Ακούστηκε ο ύμνος της Χούντας σε κατάθεση στεφάνων για την 25η Μαρτίου
Ένα πρωτοφανές και απαράδεκτο περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στην Ελευσίνα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης τελετής κατάθεσης στεφάνων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, όταν από τα μεγάφωνα ακούστηκε απόσπασμα του ύμνου της Χούντας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα, την ώρα της τελετής κατάθεσης στεφάνων, με τη μετάδοση να διακόπτεται άμεσα από τους παρόντες στην αρχή της εκδήλωσης.
Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ελευσίνας χαρακτήρισε το γεγονός «απαράδεκτο» και καταδίκασε απερίφραστα την αναπαραγωγή του χουντικού ύμνου κατά τη διάρκεια της τελετής στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Η δημοτική αρχή εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για το συμβάν, επισημαίνοντας ότι, ανεξάρτητα από τις εξηγήσεις της εταιρείας που είχε αναλάβει την τεχνική διοργάνωση και τη μετάδοση της εκδήλωσης, το περιστατικό είναι καταδικαστέο.
Ανεξάρτητα από τις όποιες εξηγήσεις της εταιρείας για την τεχνική διοργάνωση της εκδήλωσης, που έφερε και την ευθύνη της μετάδοσης εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας έστω και αν έγκαιρα διακόπηκε η μετάδοση από τους παρόντες στην αρχή της τελετής .
Ο Δήμαρχος εγγράφως έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους υπεύθυνους της εταιρείας, η οποία έχει την ευθύνη της οπτικοακουστική κάλυψης της εκδήλωσης .
Η ανακοίνωση του Δήμου ΕλευσίναςΤο απαράδεκτο γεγονός, κατά τη διάρκεια της σημερινής τελετής κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, το σύντομο έστω απόσπασμα χουντικού ύμνου που ακούστηκε, καταδικάζεται απερίφραστα από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή .
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα