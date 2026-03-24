Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 36χρονου Αιγύπτιου που επιτέθηκε σεξουαλικά σε γυναίκες στον Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Εντόπιζε νεαρές κυρίως γυναίκες, ακόμα και ανήλικες και στη συνέχεια τις θώπευε, ενώ σε μία περίπτωση, αποπειράθηκε να βιάσει νεαρή κοπέλα, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται σε επτά

53 ΣΧΟΛΙΑ
Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία του 36χρονου Αιγύπτιου ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα βιασμού και περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος γυναικών στον Πειραιά.

Πρόκειται για τον:

LAFANDY (επ.) Youssef (ον.) του Mahrous και της Sahla, γεννηθέντα 5-8-1990 στην Αίγυπτο

Ειδικότερα, ο 36χρονος τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, αρχικά εντόπιζε, νεαρές κυρίως γυναίκες, ακόμα και ανήλικες, που κινούνταν πεζή πλησίον σταθμών Μετρό στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και στη συνέχεια τις θώπευε σε διάφορα σημεία του σώματός τους, ενώ σε μία περίπτωση, αποπειράθηκε να βιάσει νεαρή κοπέλα, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται σε επτά.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον κατηγορούμενο σε βάρος και άλλων θυμάτων και την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.
53 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

