Εθιμοτυπική επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον Γιώργο Φλωρίδη
ΕΛΛΑΔΑ
Τονίστηκε για ακόμη μια φορά η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και εκφράστηκε η επιθυμία για την εμβάθυνση των σχέσεων των δυο κρατών και σε θέματα Δικαιοσύνης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δέχθηκε σήμερα σε εθιμοτυπική επίσκεψη γνωριμίας την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τονίστηκε για «ακόμη μια φορά η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και εκφράστηκε η επιθυμία για την εμβάθυνση των σχέσεων των δυο κρατών και σε θέματα Δικαιοσύνης».

Η κυρία Πρέσβης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, «ως πρώην κορυφαία εισαγγελέας στις ΗΠΑ, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο, που συντελείται στον τομέα της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα της θα μπορούσε να συνεισφέρει σε ιδέες και βέλτιστες πρακτικές σε ανάλογα θέματα, που η Ελλάδα θεωρεί ότι χρειάζεται η συνεργασία αυτή».

Από την πλευρά του ο κ. Φλωρίδης «ευχαρίστησε ιδιαίτερα την κυρία Γκιλφόιλ για το ενδιαφέρον της και τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω εξέλιξη και αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα της Δικαιοσύνης».

Ακόμη, στην συνάντηση παραβρέθηκε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, μέλη της ειδικής νομικής υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης και διπλωματικά στελέχη της Πρεσβείας των ΗΠΑ.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

