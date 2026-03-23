Εθιμοτυπική επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον Γιώργο Φλωρίδη
Τονίστηκε για ακόμη μια φορά η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και εκφράστηκε η επιθυμία για την εμβάθυνση των σχέσεων των δυο κρατών και σε θέματα Δικαιοσύνης
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δέχθηκε σήμερα σε εθιμοτυπική επίσκεψη γνωριμίας την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τονίστηκε για «ακόμη μια φορά η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και εκφράστηκε η επιθυμία για την εμβάθυνση των σχέσεων των δυο κρατών και σε θέματα Δικαιοσύνης».
Η κυρία Πρέσβης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, «ως πρώην κορυφαία εισαγγελέας στις ΗΠΑ, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο, που συντελείται στον τομέα της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα της θα μπορούσε να συνεισφέρει σε ιδέες και βέλτιστες πρακτικές σε ανάλογα θέματα, που η Ελλάδα θεωρεί ότι χρειάζεται η συνεργασία αυτή».
Από την πλευρά του ο κ. Φλωρίδης «ευχαρίστησε ιδιαίτερα την κυρία Γκιλφόιλ για το ενδιαφέρον της και τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω εξέλιξη και αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα της Δικαιοσύνης».
Ακόμη, στην συνάντηση παραβρέθηκε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, μέλη της ειδικής νομικής υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης και διπλωματικά στελέχη της Πρεσβείας των ΗΠΑ.
