Τα Estates Costa Lazaridi απέκτησαν την πρώτη πιστοποίηση Αναγεννητικής Αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο βιωσιμότητας για το ελληνικό κρασί
Λόλα Νταϊφά: Γνωστή κυρία από την τηλεόραση είδε το βραχιόλι της να βγαίνει σε δημοπρασία στην εκπομπή του Τσαγκαράκη
Εξήγησε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει δικά τους κοσμήματα να βγαίνουν στο «σφυρί»
Σε μία γνωστή παρουσιάστρια η οποία είδε το βραχιόλι της να βγαίνει σε δημοπρασία ζωντανά στην τηλεόραση από την γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη αναφέρθηκε η Λόλα Νταϊφά η οποία είχε κάνει γνωστό ότι η ίδια είχε δει στην ίδια εκπομπή τα σκουλαρίκια που της είχαν κλέψει.
Εξήγησε στον Alpha ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει δικά τους κοσμήματα να βγαίνουν στο «σφυρί». «Υπάρχει και μία κυρία γνωστή από την τηλεόραση η οποία θέλει να κινηθεί με τον δικό της τρόπο, εμένα μου είπε ότι έχει πρόβλημα. Είδε και αυτή το βραχιόλι της να το πουλάει στην τηλεόραση η ίδια εκπομπή, ο ίδιος γκαλερίστας», είπε και ανέφερε ότι πρόκειται για παρουσιάστρια.
Η κ. Νταϊφά μίλησε ξανά για την δική της περίπτωση με τα κλεμμένα σκουλαρίκια. «Κάτι μετέφραζα και σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω τα σκουλαρίκια μου να έχουν βγει σε πλειστηριασμό. Πήγα στον κύριο Τσαγκαράκη που τα έβγαζε σε πλειστηριασμό».
Εξήγησε πως τα σκουλαρίκια αυτά είχαν φτιαχτεί αποκλειστικά για εκείνη από τον χρυσοχόο της και για αυτό ήταν σίγουρη πως ήταν δικά της. «Το σχέδιο το είχα φτιάξει εγώ για τα σκουλαρίκια και το είχα δώσει στον χρυσοχόο να τα φτιάξει. Πρέπει να είχαν περάσει 6 μήνες με ένα χρόνο από την ημέρα που μου πήραν τα κοσμήματα, όταν τα είδα στην τηλεόραση».
Η ίδια είχε εξηγήσει ότι «την πρώτη φορά που τα είδα πήγα στην αστυνομία και το κατήγγειλα. Πήγε η αστυνομία στο κατάστημα του χρυσοχόου και είπε ότι ήταν δικά του και τα είχε φτιάξει αποκλειστικά για εμένα και έτσι τα σκουλαρίκια τα είχε η Αστυνομία. Αυτό έπρεπε να πάρει το δρόμο του δικαστικά. Μετά από αρκετό καιρό, φαίνεται ότι μπερδεύτηκαν και έβαλαν ξανά τα σκουλαρίκια μου για πλειστηριασμό. Τότε πήρα και έκανα προσφορά, ήθελα να δω μέχρι πού θα πάει. Έκανα προσφορά μέχρι και 1.000 ευρώ. Την επόμενη ημέρα με πήραν και μου είπαν να μην πάω να τα παραλάβω γιατί τα πήρε η αστυνομία».
