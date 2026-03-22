Πέθανε ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων
Πέθανε ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων
Ο αστυνομικός διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα», ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε
Τραγική κατάληξη είχε το συμβάν που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (22/3) στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, καθώς ο 57χρονος αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε υπέκυψε τελικά στα τραύματά του, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο πριν τις 08:00 το πρωί ο αστυνόμος Α' αυτοπυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν εντός του Αστυνομικού Μεγάρου.
Αμέσως μετά, ο 57χρονος διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», το οποίο εφημέρευε, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.
Ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου δυστυχώς κατέληξε.
Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τραγικό γεγονός διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο πριν τις 08:00 το πρωί ο αστυνόμος Α' αυτοπυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν εντός του Αστυνομικού Μεγάρου.
Αμέσως μετά, ο 57χρονος διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», το οποίο εφημέρευε, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.
Ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου δυστυχώς κατέληξε.
Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τραγικό γεγονός διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
