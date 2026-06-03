Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Ο Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο
Ο Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο
«Νομίζω ότι η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν», είπε ο Ρούμπιο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
«Νομίζω ότι η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν» είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων.
«Ο πρόεδρος θα παραστεί αυτοπροσώπως», πρόσθεσε.
«Νομίζω ότι η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν» είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων.
🔴 BREAKING: US President Donald Trump will attend the NATO meeting of heads of state that is taking place in Turkey in July, Secretary of State Marco Rubio confirms.— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 3, 2026
“I think the next meeting of NATO and Turkey in July is probably the most important meeting in NATO’s history,… pic.twitter.com/vOjRH1jAGK
«Ο πρόεδρος θα παραστεί αυτοπροσώπως», πρόσθεσε.
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