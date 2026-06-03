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Ουκρανική εταιρεία δοκιμάζει προηγμένο βαλλιστικό πύραυλο για αντιαεροπορικό σύστημα
Ουκρανική εταιρεία δοκιμάζει προηγμένο βαλλιστικό πύραυλο για αντιαεροπορικό σύστημα
Τον πύραυλο αναπτύσσει η εταιρεία Fire Point, που ιδρύθηκε μετά την έναρξη του πολέμου το 2022, και κατασκευάζει χιλιάδες drones μεγάλου βεληνεκούς κάθε μήνα
Η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής πυραύλων και drones της Ουκρανίας, η Fire Point, πραγματοποίησε μια δοκιμαστική πτήση ενός βαλλιστικού πυραύλου που θα αποτελέσει τη βάση ενός προγράμματος για την δημιουργία αντιπυραυλικού συστήματος άμυνας, δήλωσε σήμερα η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Ιρίνα Τέρεχ.
«Πρόσφατα , πραγματοποιήσαμε μια εξαιρετικά σημαντική δοκιμή: μια πλήρως ελεγχόμενη ελισσόμενη πτήση του πυραύλου FP-7.X, ο οποίος θα αποτελέσει την βάση του μελλοντικού αντιβαλλιστικού πυραύλου αναχαίτισης Freyja» έγραψε η Τέρεχ σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ.
Ο πύραυλος FP7.X είναι η εκδοχή αναχαίτισης του βαλλιστικού πυραύλου FP7 της Fire Point, ο οποίος προς ώρας αναπτύσσεται και ο οποίος σύμφωνα με την εταιρεία θα είναι σε θέση να επιτίθεται σε χερσαίους στόχους.
Ο συνιδιοκτήτης της Fire Point Ντενίς Στίλιρμαν , δήλωσε στο Reuters Απρίλιο ότι διεξάγει συνομιλίες με ευρωπαϊκές εταιρείες τις οποίες δεν κατονόμασε για την δημιουργία ενός νέου αντιαεροπορικού αμυντικού συστήματος που θα είναι σε θέση να καταρρίπτει υπερηχητικούς πυραύλους έως το τέλος του επόμενου έτους, δημιουργώντας μια χαμηλού κόστους εναλλακτική λύση των αμερικανικής κατασκευής Patriot.
Ο πύραυλος από μόνος του συνιστά μόνο ένα συστατικό στοιχείο του αντιαεροπορικού συστήματος. Οι αναλυτές λένε ότι τα πλέον πολύπλοκα τμήματα του είναι το δίκτυο ραντάρ εδάφους και το σύστημα στόχευσης στον πύραυλο.
Η Τέρεχ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας ροζ χρώματος πύραυλος να εκτοξεύεται από έναν σιδηροδρομικό εκτοξευτή σε ένα χωράφι με φόντο που φαίνεται σαν να έχει υποστεί επεξεργασία με pixel.
Η Fire Point, η οποία ιδρύθηκε μετά την έναρξη του πολέμου το 2022, δηλώνει πλέον ότι κατασκευάζει χιλιάδες drones μεγάλου βεληνεκούς κάθε μήνα. Κατασκευάζει επίσης τον πύραυλο κρουζ «Flamingo», τον οποίο η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει για να χτυπήσει αρκετές σημαντικές ρωσικές στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, πραγματοποιεί συχνά επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Την Τετάρτη, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά το πρόγραμμα αντιβαλλιστικών πυραύλων.
Το Κίεβο διαμαρτύρεται εδώ και μήνες για την κρίσιμη έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης για το σύστημα Patriot, το μοναδικό αξιόπιστο όπλο στο οπλοστάσιό του κατά των βαλλιστικών απειλών.
«Πρόσφατα , πραγματοποιήσαμε μια εξαιρετικά σημαντική δοκιμή: μια πλήρως ελεγχόμενη ελισσόμενη πτήση του πυραύλου FP-7.X, ο οποίος θα αποτελέσει την βάση του μελλοντικού αντιβαλλιστικού πυραύλου αναχαίτισης Freyja» έγραψε η Τέρεχ σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ.
Ο πύραυλος FP7.X είναι η εκδοχή αναχαίτισης του βαλλιστικού πυραύλου FP7 της Fire Point, ο οποίος προς ώρας αναπτύσσεται και ο οποίος σύμφωνα με την εταιρεία θα είναι σε θέση να επιτίθεται σε χερσαίους στόχους.
🇺🇦 Ukraine tests FP-7.X rocket for FREYJA anti-ballistic interceptor as developers aim for greater independent air defense controlpic.twitter.com/FlPvkiZA5p— U.S.A.I. 🇺🇸 (@researchUSAI) June 3, 2026
Ο συνιδιοκτήτης της Fire Point Ντενίς Στίλιρμαν , δήλωσε στο Reuters Απρίλιο ότι διεξάγει συνομιλίες με ευρωπαϊκές εταιρείες τις οποίες δεν κατονόμασε για την δημιουργία ενός νέου αντιαεροπορικού αμυντικού συστήματος που θα είναι σε θέση να καταρρίπτει υπερηχητικούς πυραύλους έως το τέλος του επόμενου έτους, δημιουργώντας μια χαμηλού κόστους εναλλακτική λύση των αμερικανικής κατασκευής Patriot.
Ο πύραυλος από μόνος του συνιστά μόνο ένα συστατικό στοιχείο του αντιαεροπορικού συστήματος. Οι αναλυτές λένε ότι τα πλέον πολύπλοκα τμήματα του είναι το δίκτυο ραντάρ εδάφους και το σύστημα στόχευσης στον πύραυλο.
Η Τέρεχ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας ροζ χρώματος πύραυλος να εκτοξεύεται από έναν σιδηροδρομικό εκτοξευτή σε ένα χωράφι με φόντο που φαίνεται σαν να έχει υποστεί επεξεργασία με pixel.
Η Fire Point, η οποία ιδρύθηκε μετά την έναρξη του πολέμου το 2022, δηλώνει πλέον ότι κατασκευάζει χιλιάδες drones μεγάλου βεληνεκούς κάθε μήνα. Κατασκευάζει επίσης τον πύραυλο κρουζ «Flamingo», τον οποίο η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει για να χτυπήσει αρκετές σημαντικές ρωσικές στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, πραγματοποιεί συχνά επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Την Τετάρτη, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά το πρόγραμμα αντιβαλλιστικών πυραύλων.
Το Κίεβο διαμαρτύρεται εδώ και μήνες για την κρίσιμη έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης για το σύστημα Patriot, το μοναδικό αξιόπιστο όπλο στο οπλοστάσιό του κατά των βαλλιστικών απειλών.
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