Ευελιξία στην πίστωση των συναλλαγών, με την αξιοπιστία και το πλήρες οικοσύστημα πληρωμών της epay.
Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση
Άγνωστοι οι λόγοι που ώθησαν τον 57χρονο στην απόφαση να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του - Είναι πατέρας τριών παιδιών
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας αστυνομικός ο οποίος νωρίτερα σήμερα το πρωί αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι που οδήγησαν τον αστυνομικό να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας epirus-tv-news.gr ο αστυνομικος είναι 57χρονος και είναι πατέρας 3 ενήλικων παιδιών .
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE
LIVE UPDATE