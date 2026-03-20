Λαμία: 49χρονος βρέθηκε νεκρός σε πάρκο της πόλης
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Νεκρός Πάρκο

Λαμία: 49χρονος βρέθηκε νεκρός σε πάρκο της πόλης

Τον είδε περίοικος που πήγαινε στη δουλειά του και ενημέρωσε την αστυνομία

Λαμία: 49χρονος βρέθηκε νεκρός σε πάρκο της πόλης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας άνδρας 49 ετών, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/3/26) χωρίς τις αισθήσεις του σε πάρκο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γοργοποτάμου και Αμφικτυόνων στη Λαμία.

Τον άνδρα εντόπισαν περίοικοι, λίγο πριν τις 7 το πρωί και μετά το πρώτο σοκ ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια. Δυστυχώς, για τον άτυχο άνδρα ήταν αργά και απλά στο Νοσοκομείο Λαμίας διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έφτασε στο χώρο προκειμένου να συλλέξει στοιχεία. Σύμφωνα με το LamiaReport, το ΑΤ Λαμίας ανέλαβε την προανάκριση, έχοντας αποκλείσει την τέλεση εγκληματικής ενέργειας. Ο 49χρονος ήταν άτομο που πάλευε χρόνια με τα ναρκωτικά και ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Παραγγέλθηκε ωστόσο η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς, προκειμένου να βρεθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

