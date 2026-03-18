Ήρθε ο λογαριασμός για τα «σπασμένα» σε σχολεία της Θεσσαλονίκης: Γονείς κατέβαλαν 7.000 ευρώ για ζημιές που έκαναν τα παιδιά τους

Σημαντικό χρηματικό ποσό κλήθηκαν να καλύψουν γονείς στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Θέρμης. Το συνολικό κόστος αποκατάστασης των ζημιών ανήλθεκαι αφοράΣύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας,της περιοχής. Οι δράστες, όλοι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εντοπίστηκαν ύστερα από συστηματική δουλειά των αστυνομικών αρχών και αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, που βρίσκονταν στους χώρους των σχολείων.Η πιο εκτεταμένη καταστροφή καταγράφηκε το καλοκαίρι του 2025 στο 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης, στο Τριάδι, όπου. Λίγους μήνες αργότερα, το φθινόπωρο του ίδιου έτους, άλλοι πέντε μαθητές ευθύνονται γιαΟ δήμος προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, κινήθηκε και σε διοικητικό επίπεδο, καλώντας τους γονείς των εμπλεκόμενων μαθητών να αναλάβουν την οικονομική ευθύνη.. Τελικά, οι οικογένειες ανταποκρίθηκαν καιΟ αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας, Στέλιος Αποστόλου, υπογράμμισε τη σημασία της διαχείρισης τέτοιων φαινομένων όχι μόνο σε επίπεδο αποζημίωσης αλλά και παιδαγωγικής προσέγγισης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μας στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι μαθητές προβαίνουν σε καταστροφές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των σχολείων μας. Είναι σα να καταστρέφουν το σπίτι τους γιατί το σχολείο είναι για τους μαθητές το δεύτερο σπίτι τους. Εμείς ως Δήμος, φροντίσαμε και ήρθαμε σε επαφή με τους γονείς αυτών των παιδιών, κατ’ αρχάς για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους, για να δούμε τι είναι εκείνο που ωθεί τα παιδιά σε αυτές τις πράξεις. Συγχρόνως, όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να απαιτήσουμε την κάλυψη των ζημιών από τις οικογένειες των παιδιών, όπως και έγινε».Ο ίδιος επισήμανε επίσης ότι «ο Δήμος Θέρμης έχει καθιερώσει στα σχολεία, προκειμένου οι όποιες διαφορές και οι δυσκολίες στις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας να επιλύονται εγκαίρως και με τον καλύτερο τρόπο. Χάρη σε αυτές τις λειτουργίες τα περιστατικά βίαιων συμπεριφορών έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στα σχολεία μας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ώστε το σχολικό και παιδαγωγικό περιβάλλον να γίνει ακόμη καλύτερο».Όπως προκύπτει, η ανάγκη πρόληψης φαινομένων σχολικής παραβατικότητας και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων, οικογενειών και τοπικών αρχών, μοιάζει πιο επιτακτική από ποτέ. Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί δήμοι επενδύουν σε προγράμματα πρόληψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και σχολικής διαμεσολάβησης, με στόχο τη μείωση των εντάσεων και την καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού στους σχολικούς χώρους.