Άρχισε η παρακολούθηση εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη υπό τον Μπούγα

Την ανάγκη παρακολούθησης της ενιαίας εφαρμογής των διατάξεων του Δικαστικού Χάρτη σε όλη την επικράτεια, όπως αυτός θεσπίστηκε με το νόμο 5108/2024, επεσήμανε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης.Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Μπούγας, «πρώτη φορά διαρκής επιτροπή αναλαμβάνει τον σημαντικό ρόλο παρακολούθησης ιδιαιτέρως κρίσιμων για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης μεταρρυθμίσεων» και πρόσθεσε:«Η σύστασή της εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής Δικαιοσύνης, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ορθολογική κατανομή ανθρώπινου δυναμικού και πόρων. Η σύνθεση της επιτροπής αποτυπώνει την ανάγκη διεπιστημονικής και θεσμικής συνεργασίας, καθώς στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, δικαστικοί λειτουργοί, καθηγητές Πανεπιστημίου και εκπρόσωποι από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων τουκαι ιδίως των Κωδίκων που επηρεάζουν την εφαρμογή αυτού, όπως ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων».Παράλληλα, η εν λόγω επιτροπή ­«θα έχει σημαντικό ρόλο στηνκαι μέσα από τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση των δικαστικών στατιστικών, επιδιώκεται η αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης των δικαστηρίων, η αναγνώριση δυσλειτουργιών και η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος».Ακόμη, η επιτροπή θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των δικαστικών σχηματισμών, με στόχο την προσαρμογή τους στις σχετικές διατάξεις του Δικαστικού Χάρτη, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε Πρωτοδικειακής και Εφετειακής περιφέρειας».Δεν πρέπει να παραληφθεί ότι, καθώς θα εισηγείται τυχόν αναγκαίες νομοθετικές ή κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα βασίζονται σε δεδομένα και πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, συμβάλλοντας έτσι στη δυναμική και συνεχή βελτίωση του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης.Τέλος, η επιτροπή θα έχει άμεση συνεργασία με δικαστήρια, Ενώσεις και Δικηγορικούς Συλλόγους, με σκοπό την αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών για την εύρυθμη λειτουργία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.