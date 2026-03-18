Πειραϊκή εκδήλωση για την διαμεσολάβηση υπό την αιγίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης
Υπό την αιγίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Γεωργίου Κασιμάτη 1, πλατεία Οδησσού, Πειραιάς, εκδήλωση με θέμα «Ημέρα της Διαμεσολάβησης», που διοργανώνουν ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και το ΕΒΕΠ.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο πρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ, πρώην πρόεδρος του ΣτΕ και πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλίας Κλάπας και ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης.
Ο συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο γενικός γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ Νικόλας Κανελλόπουλος, ενώ ο γενικός συντονισμός της εκδήλωσης είναι της εκτελεστικής γραμματέως του ΟΠΕΜΕΔ και μεσολαβήτριας Δέσποινας Λασκαρίδου.
Ομιλητές θα είναι η πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών για τη Διαμεσολάβηση, πρώην μέλος της κεντρικής επιτροπής διαμεσολάβησης του υπουργείου Δικαιοσύνης Μαρία Σιμιτσή-Βετούλα, η διευθύντρια ερευνών του ερευνητικού οργανισμού διαΝΕΟσις Φαίη Μακαντάση, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, διευθυντής κατάρτισης του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιά Στέλιος Μανουσάκης, η διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών του Αθηναϊκού Κέντρου Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «Προμηθέας» Νανά Παπαδογεωργάκη και η α΄ αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και διαμεσολαβήτρια Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα