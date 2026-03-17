Θρίλερ στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν στον βυθό τεχνητής λίμνης ξενοδοχείου
Οι Αρχές δεν αποκλείουν το σενάριο να βρίσκονταν μέσα στην τεχνητή λίμνη για πολλά χρόνια

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στη Χαλκιδική, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινου κρανίου και οστών σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της Σιθωνίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 3 Μαρτίου, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη του συγκροτήματος, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά.

Σύμφωνα με το voria.gr, οι αρχές πιθανολογούν ότι τα ευρήματα βρίσκονταν στο σημείο αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η συγκεκριμένη τεχνητή λίμνη δεν είχε καθαριστεί προσφάτως. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Το κρανίο και τα οστά έχουν ήδη μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου αναμένονται τα αποτελέσματα των ανθρωπολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην ταυτότητα του ατόμου και στα ακριβή αίτια του θανάτου.

