Απεργούν τα ταξί στην Αττική 17 με 20 Μαρτίου
Απεργία Ταξί Απεργία ταξί

Απεργούν τα ταξί στην Αττική 17 με 20 Μαρτίου

Το επίμαχο άρθρο 52 με το οποίο διαφωνούν - Τετραήμερες απεργίες των οδηγών ταξί στην Αττική για το νέο νομοσχέδιο

Απεργούν τα ταξί στην Αττική 17 με 20 Μαρτίου
Εικοσιτετράωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου αποφάσισε σήμερα, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν τη διαφωνία τους με διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο και εισάγεται, αύριο, προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Για το ίδιο θέμα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποιεί πως έχει προγραμματίσει για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της, προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις πανελλαδικά, προαναγγέλλοντας ωστόσο «πανελλαδικές αρχής γενομένης με 24ωρη απεργία την Τρίτη 17 Μαρτίου, ημέρα εισαγωγής του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή».

Στην ίδια ανάρτηση τονίζει:

- Επιμένουμε και ζητάμε μέχρι τέλους μια δίκαιη παράταση για την ηλεκτροκίνηση μέχρι να γίνει προσιτή η χρήση τέτοιων οχημάτων.

- Ζητάμε ελάφρυνση των παραβάσεων για τις ειδικές άδειες.

- Απαιτούμε σοβαρούς κανόνες λειτουργίας των Ε.Ι.Χ χωρίς περαιτέρω μειώσεις.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

