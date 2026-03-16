Τα κόλπα των «Ρομά του κάμπου» για να παγιδεύουν θύματα, ο ρόλος μιας γυναίκας στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια κατέβαλε επίμονες προσπάθειες προκειμένου να ανακτήσει τα χρήματα που έχασε συγγενικό της πρόσωπο, αξιοποιώντας προσωπικές γνωριμίες και προσεγγίζοντας ανθρώπους που φέρεται να είχαν επαφή με τους εμπλεκόμενους. Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές της έρευνας, οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν καρπούς, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα κλειστό κύκλωμα που δεν άφηνε περιθώρια προσέγγισης.Παρά τις δυσκολίες, η επιχειρηματίας δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Αντιθέτως, ήρθε σε επαφή με άλλα άτομα που υποστήριζαν ότι είχαν πέσει θύματα της ίδιας πρακτικής και σταδιακά άρχισαν να συντονίζουν τις κινήσεις τους, συγκεντρώνοντας στοιχεία και καταθέσεις.Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αποδείχθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη για την εξέλιξη της έρευνας. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η συμβολή της στην υπόθεση υπήρξε καθοριστική, καθώς χωρίς αυτήν θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να συνδεθούν μεταξύ τους επιμέρους περιστατικά και να «δεθεί» η δράση της ομάδας που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τις απάτες.Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, οι ερευνητές κατάφεραν να σχηματίσουν σαφέστερη εικόνα για τη συνολική δράση των λεγόμενων «Ρομά του Κάμπου» στη Λάρισα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο, οι καταγγελίες που αφορούσαν τη συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζονταν αποσπασματικές και διάσπαρτες σε διαφορετικές υπηρεσίες.Κάθε περιστατικό εξεταζόταν ξεχωριστά, χωρίς να είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί η πλήρης εικόνα της δράσης τους. Ετσι, υποθέσεις που στην πραγματικότητα συνδέονταν μεταξύ τους παρέμεναν για καιρό ασύνδετες, χωρίς να αναδεικνύεται το πραγματικό εύρος της δραστηριότητας της ομάδας.Η κατάσταση άλλαξε όταν την έρευνα ανέλαβε τοτης ΔΑΟΕ. Οι αξιωματικοί της υπηρεσίας άρχισαν να συγκεντρώνουν τις επιμέρους καταγγελίες, να διασταυρώνουν στοιχεία και να συνδέουν μεταξύ τους πρόσωπα, τηλεφωνικές επικοινωνίες και οικονομικές συναλλαγές.Σταδιακά άρχισε να σχηματίζεται ένα ενιαίο παζλ. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον έξι διαφορετικές υποθέσεις που φέρεται να σχετίζονται με την ίδια εγκληματική ομάδα, ενώ αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς όσο προχωρά η έρευνα ανοίγουν νέα στόματα και έρχονται στο φως πρόσθετα στοιχεία.Ολα ξεκίνησαν πριν ακριβώς από τρία χρόνια. Τότε, η επιχειρηματίας και ιδιοκτήτρια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τη Μύκονο βρέθηκε αυτόπτης μάρτυρας σε μια χρηματική συναλλαγή στενού συγγενικού της προσώπου με τρία αδέρφια της συγκεκριμένης οικογένειας Ρομά. Αντικείμενο της συμφωνίας ήταν ηαντί 140.000 ευρώ. Η πρώτη επαφή είχε γίνει μέσω τρίτου προσώπου, το οποίο έφερε σε επικοινωνία τον συγγενή της επιχειρηματία με τους τρεις άνδρες για να συζητήσουν την πιθανότητα της αγοραπωλησίας.Το ραντεβού ορίστηκε σε γνωστό κρητικό εστιατόριο επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, οι δύο πλευρές κάθισαν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Μεταξύ των τριών ανδρών βρισκόταν και ένα πρόσωπο που είχε στο παρελθόν απασχολήσει τα κοσμικά περιοδικά λόγω της σχέσης του με γνωστό μοντέλο. Σύμφωνα με την επιχειρηματία, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε ενεργό και καθοριστικό ρόλο στις επαφές.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα τρία αδέρφια παρουσίασαν την ιστορία που, όπως υποστήριξαν, εξηγούσε την προέλευση των χρυσών λιρών. Μίλησαν για μια γυναίκα από τον κύκλο τους που βρίσκεται «άδικα στη φυλακή» και η οποία αναγκάζεται να πουλήσει τις λίρες που διαθέτει σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, επειδή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.Οπως ισχυρίστηκαν, τα χρήματα ήταν απαραίτητα για να πληρώσει έναν γνωστό και ιδιαίτερα ακριβό ποινικολόγο των Αθηνών, ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενά τους θα μπορούσε να συμβάλει στην αποφυλάκισή της. Η τιμή που πρότειναν φαινόταν ιδιαίτερα δελεαστική για μια τέτοια ποσότητα λιρών. Μετά το τέλος της συνάντησης, οι τρεις άνδρες αντάλλαξαν τηλεφωνικούς αριθμούς με τον συγγενή της επιχειρηματία, συμφωνώντας να επικοινωνήσουν ξανά την επόμενη ημέρα.Το νέο ραντεβού κανονίστηκε για το βράδυ της επόμενης μέρας έξω από γνωστό γυμναστήριο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πάρκινγκ του χώρου. Η επιχειρηματίας παρέμεινε μέσα στο αυτοκίνητο, παρακολουθώντας διακριτικά τις κινήσεις. Οταν ο συγγενής της επέστρεψε, εκείνη εξέφρασε αμέσως τις επιφυλάξεις της. «Του είπα ότι διαφωνώ με τη συναλλαγή», θα πει αργότερα.«Φοβόμουν ότι οι λίρες μπορεί να ήταν κάλπικες και ότι πριν δοθεί οποιοδήποτε ποσό θα έπρεπε να ελεγχθούν». Η επιμονή της φαίνεται πως επηρέασε τον συγγενή της, ο οποίος αποφάσισε να καλέσει τηλεφωνικά τους τρεις άνδρες ζητώντας να προηγηθεί έλεγχος της γνησιότητας των λιρών. Εκείνοι αρχικά δίστασαν, τελικά όμως συμφώνησαν να οριστεί νέο ραντεβού για την επόμενη ημέρα.Η επιχειρηματίας και ο συγγενής της μετέβησαν σε υποκατάστημα ιδιωτικής τράπεζας στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να γίνει ανάληψη των χρημάτων που απαιτούνταν για την αγορά των λιρών. Ωστόσο, το κατάστημα είχε κλείσει πριν από δεκαπέντε λεπτά εξαιτίας επεισοδίων που είχαν ξεσπάσει στο κέντρο της πόλης κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας για την τραγωδία των Τεμπών.Για την επιχειρηματία, η συγκυρία αυτή φάνηκε σαν μια δεύτερη ευκαιρία. Προσπάθησε ξανά να πείσει τον συγγενή της να ακυρώσει τη συναλλαγή. Εκείνος τηλεφώνησε στους τρεις άνδρες για να τους ενημερώσει, όμως η αντίδρασή τους ήταν άμεση: άρχισαν να πιέζουν έντονα για νέα συνάντηση.Λίγες ώρες αργότερα, το νέο ραντεβού κλείστηκε σε γνωστό εστιατόριο στη μαρίνα της Γλυφάδας. Εκεί εμφανίστηκε ένας από τους τρεις άνδρες, κρατώντας, όπως είπε, μέρος από τις λίρες. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε μια προσπάθεια να πειστεί ο υποψήφιος αγοραστής ότι η συναλλαγή ήταν αξιόπιστη. Για να ενισχύσει την αξιοπιστία του, παρέδωσε μερικές από τις λίρες προκειμένου να ελεγχθούν ως προς τη γνησιότητά τους. Η επιχειρηματίας όμως παρέμεινε καχύποπτη. Και η υπόθεση δεν θα τελείωνε εκεί...Λίγους μήνες αφότου η ιστορία με τις 500 χρυσές λίρες και τα 140.000 ευρώ ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μια δεύτερη καταγγελία άρχισε να συμπληρώνει το παζλ. Η περίπτωση αυτή έγινε γνωστή αργότερα, ωστόσο χρονολογικά τοποθετείται νωρίτερα, στο 2021, και αφορά μια γυναίκα με έντονη παρουσία στην, η οποία στο παρελθόν υπήρξε και υποψήφια βουλευτής. Οι δύο γυναίκες, όταν συνειδητοποίησαν ότι είχαν πέσει θύματα του ίδιου μηχανισμού εξαπάτησης, ένωσαν τις δυνάμεις τους, ανταλλάσοντας πληροφορίες, συγκεντρώνοντας στοιχεία και συντονίζοντας τις επόμενες νομικές κινήσεις.Η ιστορία της πρώην αιρετής ξεκινά στις 4 Μαΐου του 2021. Εκείνη την ημέρα δέχθηκε τηλεφώνημα από μέλος της ίδιας οικογένειας Ρομά, με τον οποίο είχε γνωριστεί τα προηγούμενα χρόνια λόγω της ιδιότητάς της στην Αυτοδιοίκηση. Η οικογένεια του συγκεκριμένου άνδρα συμμετείχε σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του δήμου και είχε αναλάβει επανειλημμένα τη διοργάνωση μιας ετήσιας εμποροπανήγυρης.Η συνεργασία τους, όπως αναφέρει η ίδια στην καταγγελία της, ήταν μέχρι τότε τυπική και χωρίς προβλήματα. Ο άνδρας τής ζήτησε να τον επισκεφθεί στο σπίτι του γιατί, όπως της είπε, είχε κάτι πολύ σοβαρό να της πει.Οταν έφτασε εκεί, την ξενάγησαν σε ένα διώροφο νεόδμητο σπίτι ιδιαίτερα πολυτελούς κατασκευής. Λίγο αργότερα, άρχισε να της εξηγεί ότι λόγω της πανδημίας τα παζάρια και οι εμποροπανηγύρεις είχαν σταματήσει, γεγονός που, όπως ισχυρίστηκε, είχε στερήσει από τον ίδιο τη βασική πηγή εισοδήματός του.Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι είχε μπει σε μεγάλα έξοδα εξαιτίας της κατασκευής του σπιτιού και χρειαζόταν άμεσα ρευστότητα. Τότε της έκανε την πρόταση. Οπως της είπε, η οικογένειά του συνήθιζε να μετατρέπει τα χρήματα που της περίσσευαν σε χρυσό. «Εχουμε πολλές λίρες και μπορώ να σου δώσω σε καλή τιμή αν με βοηθήσεις με μετρητά», της ανέφερε, προσπαθώντας να την πείσει ότι επρόκειτο για μια ευκαιρία που βασιζόταν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.Η γυναίκα, έχοντας μέχρι τότε θετική εικόνα από τις συναλλαγές τους στο πλαίσιο του δήμου, δεν έκρυψε ότι τον εμπιστευόταν. Ο άνδρας τής έδωσε πέντε χρυσές λίρες για να ελεγχθούν ως προς τη γνησιότητά τους. Εκείνη επέστρεψε στο σπίτι της και παρέδωσε τις λίρες στον σύζυγό της, ο οποίος τις εξέτασε τις επόμενες ημέρες και διαπίστωσε ότι ήταν αυθεντικές.Ετσι το ζευγάρι αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πρώτη αγορά. Στις 25 Ιουνίου του 2021 επισκέφθηκαν ξανά το σπίτι του άνδρα, όπου συμφώνησαν την τιμή και του παρέδωσαν 55.000 ευρώ. Εκείνος όμως δεν τους έδωσε τις λίρες, ισχυριζόμενος ότι είχε πακετάρει μεγαλύτερη ποσότητα γιατί πίστευε ότι θα αγόραζαν περισσότερες.Υποσχέθηκε ότι θα επέστρεφε το ίδιο βράδυ για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Η υπόσχεση αυτή δεν τηρήθηκε ποτέ. Λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκε ξανά, αυτή τη φορά στην επιχείρηση του συζύγου της, συνοδευόμενος από τη γυναίκα του. Εκεί παρέλαβε ακόμη 45.000 ευρώ με την πρόφαση ότι θα πήγαινε στο αυτοκίνητο όπου τον περίμεναν τα αδέλφια του για να φέρει τις λίρες. Εφυγαν λέγοντας ότι θα επιστρέψουν σε λίγα λεπτά, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.Ακολούθησαν εβδομάδες έντονων τηλεφωνικών επικοινωνιών και πιέσεων για την επιστροφή των χρημάτων. Τον Ιούλιο του 2021 υπογράφηκε ακόμη και ιδιωτικό συμφωνητικό χρέους, το οποίο όμως δεν τηρήθηκε. Μήνες αργότερα, σε μια τελευταία προσπάθεια να κλείσει η υπόθεση, η γυναίκα δέχθηκε να συναντηθεί ξανά μαζί του.Εκείνος της παρέδωσε ένα τσαντάκι, υποστηρίζοντας ότι περιείχε τις συμφωνημένες λίρες. Οταν το άνοιξε λίγο αργότερα, διαπίστωσε ότι μέσα δεν υπήρχαν χρυσές λίρες, αλλά δεκάδες νομίσματα των 20 λεπτών τυλιγμένα σφιχτά με μονωτική ταινία. Συνολικά, σύμφωνα με την καταγγελία της, το ποσό που είχε χαθεί έφτανε τα. Και τότε ήρθε το κερασάκι στην τούρτα…Μία από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορά την καταγγελία ενός γνωστού βιομηχάνου από τη Λάρισα, ο οποίος υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα με το πρόσχημα επένδυσης σε χρυσές λίρες, χάνοντας συνολικάΤον Οκτώβριο του 2024, ο καταγγέλλων προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε ότι κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι τον Μάιο του 2024 πείστηκε να επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά σε αγορά χρυσών λιρών, τις οποίες, όπως του παρουσίασαν, θα τις αποκτούσε σε τιμή χαμηλότερη από εκείνη που αναγράφεται στο επίσημο δελτίο τιμών της Τραπέζης της Ελλάδος.Με αυτό το πρόσχημα, όπως αναφέρει, του αποσπάστηκαν σταδιακά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, όταν άρχισε να ζητά επίμονα είτε την παράδοση των χρυσών λιρών είτε την επιστροφή των χρημάτων, δέχθηκε απειλές, ενώ σε μία από τις συναντήσεις φέρεται να του επιδείχθηκε και πιστόλι...Η έρευνα των Αρχών οδήγησε στη σχηματισθείσα δικογραφία που διαβιβάστηκε στηντον Ιανουάριο του 2025, με κατηγορίες για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε βάρος ενός από τους εμπλεκόμενους αποδόθηκαν επιπλέον κατηγορίες για απειλή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.Κατά την εξέλιξη της υπόθεσης, ο καταγγέλλων προσκόμισε σειρά στοιχείων, μεταξύ των οποίων ιδιωτικό συμφωνητικό διακανονισμού οφειλής εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, χειρόγραφες σημειώσεις με αναγραφόμενα ποσά καθώς και φωτογραφίες από συναντήσεις στις οποίες, όπως υποστηρίζει, παρέδωσε χρήματα σε πρόσωπα που ενεργούσαν κατόπιν συνεννόησης με τους εμπλεκόμενους. Στην υπόθεση κατέθεσε επίσης συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ανέφερε ότι αντιλήφθηκε σταδιακά αλλαγή στη συμπεριφορά του καθώς και σημαντικές οικονομικές απώλειες στους οικογενειακούς λογαριασμούς...Μία ακόμη περίπτωση που περιλαμβάνεται στην ογκώδη δικογραφία αφορά την καταγγελία ενός άνδρα, ο οποίος υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών, χάνοντας συνολικά. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ενόρκως, η υπόθεση ξεκίνησε στις αρχές του 2022, όταν μέσω κοινού γνωστού ενημερώθηκε ότι υπήρχε η δυνατότητα αγοράς χρυσών λιρών σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη της αγοράς.Οπως του είχε αναφερθεί, οι λίρες μπορούσαν να αγοραστούν προς περίπου 250 ευρώ η μία, τιμή που παρουσιάστηκε ως ιδιαίτερα προνομιακή. Μετά από αυτή την ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στην περιοχή της Γλυφάδας. Εκεί ο καταγγέλλων συμφώνησε να αγοράσει 40 χρυσές λίρες, καταβάλλοντας 10.000 ευρώ.Η αρχική αυτή συναλλαγή φέρεται να ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, γεγονός που φαίνεται πως ενίσχυσε την εμπιστοσύνη του προς τον πωλητή. Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ακολούθησαν νέες προτάσεις για μεγαλύτερη συναλλαγή. Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να ζήτησε από τον καταγγέλλοντα να του δώσει 50.000 ευρώ. Σε νέα συνάντηση στην ίδια περιοχή, το ποσό παραδόθηκε με τη συμφωνία ότι ο πωλητής θα αποχωρούσε προσωρινά για να φέρει τις λίρες και θα επέστρεφε στο σημείο.Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεση, ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο χωρίς να επιστρέψει ποτέ με τις χρυσές λίρες. Παρά το γεγονός αυτό, οι επικοινωνίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τον φερόμενο ως δράστη να επικαλείται διάφορες δικαιολογίες για την καθυστέρηση και να καθησυχάζει τον καταγγέλλοντα ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί.Σε επόμενη επικοινωνία, φέρεται να ζητήθηκε επιπλέον ποσό 10.000 ευρώ, με την αιτιολογία ότι υπήρχε προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας. Μετά την καταβολή και αυτού του ποσού, το συνολικό χρηματικό ποσό που είχε δώσει ο καταγγέλλων έφτασε τα 60.000 ευρώ. Η τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο, σύμφωνα με τη δικογραφία, έγινε τον Ιούνιο του 2025 στη Μύκονο.Οταν ο καταγγέλλων ζήτησε εκ νέου να μάθει πότε θα του παραδοθούν οι χρυσές λίρες ή θα επιστραφούν τα χρήματα, η στάση του φερόμενου ως δράστη φέρεται να άλλαξε. Οπως υποστηρίζει ο μάρτυρας, εκείνος έγινε επιθετικός και τον απείλησε επιδεικνύοντας πιστόλι, προκειμένου να τον αποτρέψει από το να διεκδικήσει τα χρήματά του ή να απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές. Ο καταγγέλλων αναφέρει ότι ουδέποτε παρέλαβε τις χρυσές λίρες, ούτε του επιστράφηκαν τα χρήματα...