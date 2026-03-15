Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη
Ένας 19χρονος μετέβη σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί για την υπόθεση και αναζητούνταν - Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί
Συμπληρωματική δίωξη για συμμορία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 19χρονου που αναζητούνταν από τις αρχές, μετά τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (12/3) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για ένα από τα άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του όταν δέχθηκε τα πλήγματα από το μαχαίρι του 23χρονου, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
Ο νεαρός μετέβη σήμερα, συνοδευόμενος από δικηγόρο, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί για την υπόθεση και αναζητούνταν.
Σε βάρος του, όπως και σε δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με το 20χρονο θύμα, είχε ασκηθεί χθες ποινική δίωξη για τα αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη με βάση τον νέο αθλητικό νόμο και από κοινού.
Πλέον, τα δύο άτομα διώκονται και για συμμορία, σε βαθμό πλημμελήματος και για αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε να τεθεί υπό κράτηση έως και την Τέταρτη που θα απολογηθεί στον ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση.
Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.
Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος ως δράστης της δολοφονίας διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ενώ κρατείται μέχρι να απολογηθεί την Τρίτη στην ανακρίτρια.
