Συναγερμός στον δήμο Ιωαννιτών μετά την εμφάνιση λύκου κοντά στη λίμνη: Μην ταΐζετε το ζώο, παραμείνετε ψύχραιμοι
Σύσταση στους πολίτες να μην το πλησιάζουν και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση που το εντοπίσουν
Σε προειδοποιητική ανακοίνωση προς τους δημότες και κατοίκους προχωράει ο Δήμος Ιωαννιτών μετά την εμφάνιση λύκου κοντά στη λίμνη. Όπως αναφέρει, υπάλληλοι του Δασαρχείου βρίσκονται ήδη στην περιοχή για την ταυτοποίηση και διαχείριση του ζώου. Ωστόσο, οι πολίτες παρακαλούνται να μην πλησιάζουν το ζώο, να μην το ταΐζουν και να παραμένουν ψύχραιμοι.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ενημέρωση για εμφάνιση άγριου ζώου στο παραλίμνιο
Μετά από αναφορές πολιτών για εμφάνιση άγριου ζώου στον παραλίμνιο χώρο, ο Δήμος Ιωαννιτών, επικοινώνησε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δασαρχείου Ιωαννίνων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε, υπάλληλοι του Δασαρχείου βρίσκονται ήδη στην περιοχή για την ταυτοποίηση και διαχείριση του ζώου, το οποίο πιθανολογείται ότι είναι λύκος, χωρίς ακόμη να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.
❗Παρακαλούνται οι πολίτες:
▪️ να μην πλησιάζουν το ζώο
▪️ να μην το ταΐζουν
▪️ να παραμένουν ψύχραιμοι
▪️ και σε περίπτωση που το δουν να ενημερώνουν άμεσα το Δασαρχείο Ιωαννίνων»
