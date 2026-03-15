Πέθανε ο σπουδαίος Κύπριος σεφ Ανδρέας Μαυρομμάτης

«Τίμησε την Κύπρο διεθνώς μέσα από το έργο, τη δημιουργικότητα και το ήθος του» αναφέρει σε δήλωσή του για τον εκλιπόντα ο Νίκος Χριστοδουλίδης





Σύμφωνα με πληροφορίες του







Κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε την ευκαιρία να μαγειρέψει για σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Γαλλίας,



Από το μικρό παντοπωλείο στα βραβευμένα εστιατόρια

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης καταγόταν από τον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 μετέβη στο



Το 1981, μαζί με τα αδέλφια του Ευαγόρα και Διονύσιο, άνοιξε ένα μικρό παντοπωλείο στο Παρίσι, το οποίο εξελίχθηκε σταδιακά σε μια ολόκληρη γαστρονομική αυτοκρατορία.



Κλείσιμο Michelin Guide, αποτελώντας την πρώτη φορά που Κύπριος σεφ κέρδιζε αυτή τη σημαντική διάκριση.



Το αστέρι αυτό διατηρήθηκε και τα επόμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Μαυρομμάτη ανάμεσα στους κορυφαίους εκπροσώπους της μεσογειακής κουζίνας διεθνώς.



Χριστοδουλίδης: Τίμησε την Κύπρο διεθνώς μέσα από το έργο, τη δημιουργικότητα και το ήθος του Βαθιά οδύνη εξέφρασε ο πρόεδρος της Κύπρου για τον θάνατο του διακεκριμένου Κύπριου σεφ. Σε γραπτή του δήλωση, ο



Όπως συμπληρώνει ο Πρόεδρος, «πέραν της λαμπρής επαγγελματικής του πορείας, ο Ανδρέας Μαυρομμάτης και η οικογένειά του υπήρξαν διαχρονικά γέφυρα φιλίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. Με την παρουσία και τη δράση τους στη γαλλική πρωτεύουσα, συμβάλλουν διαχρονικά, ουσιαστικά στην ενίσχυση των γαλλοκυπριακών σχέσεων, καλλιεργώντας έναν ιδιαίτερο δεσμό».



Ανδρέας Μαυρομμάτης , μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της κυπριακής γαστρονομίας στο εξωτερικό, πέθανε στο Παρίσι, την πόλη όπου είχε χτίσει την καριέρα του και είχε καταφέρει να καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μεσογειακής κουζίνας.Σύμφωνα με πληροφορίες του alphanews.live , ο διακεκριμένος σεφ υπέστη καρδιακή προσβολή . Με την πολυετή παρουσία του στη γαλλική πρωτεύουσα άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη διεθνή γαστρονομική σκηνή, προβάλλοντας συστηματικά τις γεύσεις και τα προϊόντα της Κύπρου Ο Μαυρομμάτης κατάφερε να αναδείξει την κυπριακή και ελληνική κουζίνα μέσα στο ιδιαίτερα απαιτητικό γαστρονομικό περιβάλλον της Γαλλίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναγνώρισή της σε υψηλό επίπεδο.Κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε την ευκαιρία να μαγειρέψει για σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν Διαβάστε εδώ τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Newmoney.gr o σπουδαίος σεφ.Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης καταγόταν από τον. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 μετέβη στο Παρίσι για σπουδές ψυχολογίας και κοινωνιολογίας. Ωστόσο, η εργασία του σε εστιατόριο για να καλύψει τα έξοδά του τον οδήγησε τελικά στον κόσμο της μαγειρικής, στον οποίο αφιερώθηκε για το υπόλοιπο της ζωής του.Το 1981, μαζί με τα αδέλφια του Ευαγόρα και Διονύσιο, άνοιξε έναστο Παρίσι, το οποίο εξελίχθηκε σταδιακά σε μια ολόκληρη γαστρονομική αυτοκρατορία.Το 2018 το εστιατόριό του στο Παρίσι τιμήθηκε με ένα αστέρι από τον οδηγό, αποτελώντας την πρώτη φορά που Κύπριος σεφ κέρδιζε αυτή τη σημαντική διάκριση.Το αστέρι αυτό διατηρήθηκε και τα επόμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Μαυρομμάτη ανάμεσα στους κορυφαίους εκπροσώπους της μεσογειακής κουζίνας διεθνώς.Βαθιά οδύνη εξέφρασε ο πρόεδρος της Κύπρου για τον θάνατο του διακεκριμένου Κύπριου σεφ. Σε γραπτή του δήλωση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρεται στον Ανδρέα Μαυρομμάτη ως μια προσωπικότητα «που τίμησε την Κύπρο διεθνώς μέσα από το έργο, τη δημιουργικότητα και το ήθος του. Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε πρωτοπόρος της μεσογειακής γαστρονομίας και ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό. Κατόρθωσε να αναδείξει διεθνώς τις γεύσεις και τα προϊόντα της πατρίδας μας, κατακτώντας την αναγνώριση της γαλλικής και διεθνούς γαστρονομικής κοινότητας».Όπως συμπληρώνει ο Πρόεδρος, «πέραν της λαμπρής επαγγελματικής του πορείας, ο Ανδρέας Μαυρομμάτης και η οικογένειά του υπήρξαν διαχρονικά γέφυρα φιλίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. Με την παρουσία και τη δράση τους στη γαλλική πρωτεύουσα, συμβάλλουν διαχρονικά, ουσιαστικά στην ενίσχυση των γαλλοκυπριακών σχέσεων, καλλιεργώντας έναν ιδιαίτερο δεσμό».

«Παρά τη διεθνή του επιτυχία, ο ίδιος παρέμεινε πάντοτε βαθιά συνδεδεμένος με τις ρίζες του. Η αγάπη του για την Κύπρο, για τον τόπο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, υπήρξε σταθερή και ανιδιοτελής. Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό, όχι μόνο στον χώρο της γαστρονομίας, αλλά και στον απόδημο Κυπριακό Ελληνισμό», προσθέτει στη δήλωσή του ο Κύπριος πρόεδρος, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.