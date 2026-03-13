Νεκροί δύο μαυρόγυπες και ένας λύκος στη Δαδιά, εξετάζονται δηλητηριασμένα δολώματα
Δύο μαυρόγυπες και ένας λύκος εντοπίστηκαν νεκροί στο εθνικό πάρκο δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου με ισχυρές ενδείξεις δηλητηρίασης.
Ο ένας μαυρόγυπας εντοπίστηκε σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος, όπως και ο λύκος, βρέθηκαν νεκροί. Το περιστατικό καταγράφηκε εν μέσω της αναπαραγωγικής περιόδου των μαυρόγυπων και μόλις λίγες ημέρες μετά το επιτυχές φώλιασμα ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές, που έχει εγκαταστήσει ο ΟΦΥΠΕΚΑ στο εθνικό πάρκο, στο πλαίσιο των προσπαθειών διατήρησης του πληθυσμού του είδους, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.
Η μονάδα διαχείρισης εθνικού πάρκου του ΟΦΥΠΕΚΑ ενημερώθηκε για το περιστατικό από μέλη της ΕΛΑΣ, που εντόπισαν νεκρό πουλί κατά τη διάρκεια περιπολίας. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της μονάδας και με τη συνδρομή της ειδικής μονάδας ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) της εταιρείας βιοποικιλότητας Θράκης και του δασαρχείου Σουφλίου, πραγματοποίησαν έρευνα στην περιοχή.
Κατά την αρχική αυτοψία συλλέχθηκαν δείγματα από το πεδίο, τα οποία παραδόθηκαν στο αρμόδιο δασαρχείο, προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες τοξικολογικές αναλύσεις. Παράλληλα θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να προχωρήσει η προανακριτική διαδικασία για τον εντοπισμό των υπαίτιων. Η έρευνα στην περιοχή θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με τη συνδρομή και της ΕΜΑΔΔ του κυνηγετικού συλλόγου Ορεστιάδας, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον θυμάτων ή δηλητηριασμένων δολωμάτων και την αποτροπή περαιτέρω απωλειών άγριας ζωής.
Ο ζωντανός μαυρόγυπας μεταφέρθηκε άμεσα στο πλησιέστερο κτηνιατρείο, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα. Σε περίπτωση που η κατάστασή του το επιτρέψει, θα επανενταχθεί το συντομότερο δυνατό στο φυσικό του περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί πως και τα δύο άτομα μαυρόγυπα ήταν ενήλικα, γεγονός που σημαίνει ότι βρίσκονταν σε αναπαραγωγική περίοδο και ενδέχεται να διατηρούν φωλιές με αυγά.
Το περιστατικό αυτό καταδεικνύει ότι η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για την άγρια πανίδα στην ελληνική ύπαιθρο. Η εμφάνιση τέτοιων περιστατικών, ακόμη και εντός ενός εμβληματικού προστατευόμενου οικοσυστήματος, όπου υλοποιούνται συστηματικές δράσεις διατήρησης των γυπών εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες, υπονομεύει τις προσπάθειες προστασίας των απειλούμενων ειδών.
Ο ΟΦΥΠΕΚΑ υλοποιεί δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ελληνική ύπαιθρο στο πλαίσιο της πράξης «έλεγχος της παράνομης χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο» (MIS 6016558), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 2021–2027», καθώς και μέσω της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο LIFE23-NAT-BG-101148254 Rhodope Vulture, το οποίο στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση των πληθυσμών των γυπών στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης.
