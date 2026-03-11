«Η Ελλάδα χρειάζεται στρατιωτική ετοιμότητα» – Τι ειπώθηκε σε εκδήλωση του InSocial για την Τουρκία και την στρατιωτική ετοιμότητα της χώρας μας

Η διεθνής αντιπαράθεση ΗΠΑ - Κίνας



Κριτική Κούρκουλα στην πολιτική Τράμπ

O δημοσιογράφος Σήφης Πολυμίλης

Ο Αθανάσιος Πλατιάς, υποστήριξε επίσης ότι οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζονται έντονα από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν ως μέρος ενός ευρύτερου γεωπολιτικού άξονα μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα. Κατά τον ίδιο, η διεθνής κατάσταση δείχνει ότι η Δύση εμφανίζει εσωτερικές διαιρέσεις, γεγονός που δημιουργεί νέα διλήμματα για χώρες όπως η Ελλάδα.Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, άσκησε έντονη κριτική στην πολιτική του DonaldTrump, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «για να βρούμε ξανά τη λογική σε αυτή την πολιτική, πρέπει να πάμε στον GenghisKhan για να εξηγήσουμε τη φράση “το κάνω γιατί έτσι μου αρέσει”».Ο κ. Κούρκουλας εξέφρασε πάντως την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα επανέλθουν στη λογική», τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη λογική της πολιτικής Τραμπ.Αναφερόμενος στο Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι η Ευρώπη διαχρονικά παραμένει σε μεγάλο βαθμό απούσα, καθώς στο εσωτερικό των χωρών της υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα σε αυτούς που στηρίζουν τους Παλαιστίνιους και σε εκείνους που στηρίζουν το Ισραήλ. Όπως ανέφερε, το Μεσανατολικό αποτελεί προνομιακό πεδίο επιρροής για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα της Ευρώπης να διαμορφώσει ενιαία και αποτελεσματική πολιτική στην περιοχή.