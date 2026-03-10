Η επιστολή Μητσοτάκη με την οποία πρότεινε τον Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας: Από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες
Η επιστολή Μητσοτάκη με την οποία πρότεινε τον Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας: Από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες
Τον κορυφαίο διεθνή και superstar του ΝΒΑ πρότεινε με επιστολή του στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ο πρωθυπουργός
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε σήμερα τους πρώτους αποδέκτες του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, ανάμεσά τους και ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Τον κορυφαίο διεθνή και superstar του ΝΒΑ πρότεινε με επιστολή του στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες», σημειώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του προς την κυρία Μετσόλα, ο κ. Μητσοτάκης.
Κάθε χρόνο θα διορίζονται έως και 20 τιμώμενα πρόσωπα στο Τάγμα. Η σχετική ανακοίνωση έγινε την Τρίτη και η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο Oλομέλειας της 18-21 Μαΐου, στο Στρασβούργο.
Υπενθυμίζεται ότι, εν όψει της 75ης επετείου της Διακήρυξης Schuman, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να θεσπίσει την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ε.Ε., προκειμένου να τιμήσει τα επιτεύγματα προσωπικοτήτων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις ευρωπαϊκές αξίες.
Τον κορυφαίο διεθνή και superstar του ΝΒΑ πρότεινε με επιστολή του στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες», σημειώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του προς την κυρία Μετσόλα, ο κ. Μητσοτάκης.
Κάθε χρόνο θα διορίζονται έως και 20 τιμώμενα πρόσωπα στο Τάγμα. Η σχετική ανακοίνωση έγινε την Τρίτη και η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο Oλομέλειας της 18-21 Μαΐου, στο Στρασβούργο.
Υπενθυμίζεται ότι, εν όψει της 75ης επετείου της Διακήρυξης Schuman, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να θεσπίσει την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ε.Ε., προκειμένου να τιμήσει τα επιτεύγματα προσωπικοτήτων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις ευρωπαϊκές αξίες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα