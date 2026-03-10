Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι από τους πρώτους 20 που θα τιμηθούν με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας από την ΕΕ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι από τους πρώτους 20 που θα τιμηθούν με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας από την ΕΕ
Το νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Παράσημο Αξίας θα αποτελεί μια αναγνώριση για τη σημαντική συμβολή τους και την προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών
Από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα τιμηθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσα από το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας που θεσμοθετείται ως το νέο ευρωπαϊκό παράσημο Τιμής.
Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, αποκάλυψε σήμερα τα ονόματα των πρώτων βραβευθέντων με το νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Παράσημο Αξίας, μια αναγνώριση για τη σημαντική συμβολή τους και την προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών.
«Η Ευρώπη πάντα χτιζόταν από ανθρώπους. Γεφυρώνοντας χάσματα, σπάζοντας φραγμούς, ανατρέποντας δικτατορίες και ξεπερνώντας κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να τιμηθεί. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμάμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν να την χτίσουν», δήλωσε η Πρόεδρος Μέτσολα κατά την ανακοίνωση των πρώτων βραβευθέντων, μεταξύ των οποίων είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Οι νικητές που ανακοινώθηκαν επιλέχθηκαν από την επιτροπή επιλογής του Τάγματος, η οποία αποτελείται από την Πρόεδρο Μέτσολα, τις Αντιπροέδρους του Ευρωκοινοβουλίου Σόφι Βιλμές και Έβα Κόπατζ, καθώς και τους Μισέλ Μπαρνιέρ, Ζοσέ Μανουέλ Μπαρόζο, Ζοζέπ Μπορέλ και Ενρίκο Λέτα. Οι προτάσεις των βραβευθέντων προήλθαν από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, προέδρους εθνικών κοινοβουλίων και προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Ανάμεσα στους πρώτους που θα παρασημοφορηθούν θα είναι η Ανγκελα Μέρκελ (πρώην καγκελάριος της Γερμανίας), η Λέχ Βαλέσα (πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας) και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (πρόεδρος της Ουκρανίας).
Παράλληλα, ανακοινώθηκαν ως Διακεκριμένα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας οι: Βάλντας Αντάμκους (πρώην Πρόεδρος της Λιθουανίας), Τζέρι Μπούζεκ (πρώην Πρωθυπουργός της Πολωνίας και πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Ανιμπάλ Καβάκο Σίλβα (πρώην Πρόεδρος και Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας), Σαούλι Νιινιστο (πρώην Πρόεδρος της Φινλανδίας και πρώην Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας), Πιέτρο Παρολίν (Καρδινάλιος και Γραμματέας της Αγίας Έδρας), Μαίρη Ρόμπινσον (πρώην Πρόεδρος της Ιρλανδίας και πρώην Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), Μάια Σάντου (Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας), Χαβιέρ Σολάνα (πρώην Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας), Βόλφανγκ Σούσελ (πρώην Καγκελάριος της Αυστρίας) και Ζαν Κλοντ Τρισέ (πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).
Τέλος, ανακοινώθηκαν ως Εντιμότατα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, οι: Ζοσέ Αντρέ (σεφ και ιδρυτής της ΜΚΟ «World Central Kitchen»), Γιάννης Αντετοκούνμπο, Μαρκ Γκιντάρα (δικηγόρος και ακαδημαϊκός), Σάντρα Λεϊνίτσε (γιατρός, επιστήμονας και ακαδημαϊκή ηγέτης), Ολεξάντρα Μάτβιτσουκ (δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων), Βιβιάν Ρέντινγκ (πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και οι Πολ Ντέιβιντ Χιούσον (γνωστός ως Bono), Ντέιβιντ Χάουελ Έβανς, Άνταμ Σαρλ Κλέιτον και Λόρενς Τζόσεφ Μάλιν Τζούνιορ, μουσικοί και μέλη του συγκροτήματος U2.
Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, αποκάλυψε σήμερα τα ονόματα των πρώτων βραβευθέντων με το νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Παράσημο Αξίας, μια αναγνώριση για τη σημαντική συμβολή τους και την προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών.
«Η Ευρώπη πάντα χτιζόταν από ανθρώπους. Γεφυρώνοντας χάσματα, σπάζοντας φραγμούς, ανατρέποντας δικτατορίες και ξεπερνώντας κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να τιμηθεί. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμάμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν να την χτίσουν», δήλωσε η Πρόεδρος Μέτσολα κατά την ανακοίνωση των πρώτων βραβευθέντων, μεταξύ των οποίων είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
The names of the first laureates of the European Order of Merit have been announced.— Delphine Colard (@DelphineColard) March 10, 2026
The European Parliament recognises the achievements of the laureates who have made outstanding contributions to European integration and the promotion of EU values ↓https://t.co/CLNuj1lAtG pic.twitter.com/eh59N1ZMTn
Ανάμεσα στους πρώτους που θα παρασημοφορηθούν θα είναι η Ανγκελα Μέρκελ (πρώην καγκελάριος της Γερμανίας), η Λέχ Βαλέσα (πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας) και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (πρόεδρος της Ουκρανίας).
Παράλληλα, ανακοινώθηκαν ως Διακεκριμένα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας οι: Βάλντας Αντάμκους (πρώην Πρόεδρος της Λιθουανίας), Τζέρι Μπούζεκ (πρώην Πρωθυπουργός της Πολωνίας και πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Ανιμπάλ Καβάκο Σίλβα (πρώην Πρόεδρος και Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας), Σαούλι Νιινιστο (πρώην Πρόεδρος της Φινλανδίας και πρώην Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας), Πιέτρο Παρολίν (Καρδινάλιος και Γραμματέας της Αγίας Έδρας), Μαίρη Ρόμπινσον (πρώην Πρόεδρος της Ιρλανδίας και πρώην Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), Μάια Σάντου (Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας), Χαβιέρ Σολάνα (πρώην Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας), Βόλφανγκ Σούσελ (πρώην Καγκελάριος της Αυστρίας) και Ζαν Κλοντ Τρισέ (πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).
Τέλος, ανακοινώθηκαν ως Εντιμότατα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, οι: Ζοσέ Αντρέ (σεφ και ιδρυτής της ΜΚΟ «World Central Kitchen»), Γιάννης Αντετοκούνμπο, Μαρκ Γκιντάρα (δικηγόρος και ακαδημαϊκός), Σάντρα Λεϊνίτσε (γιατρός, επιστήμονας και ακαδημαϊκή ηγέτης), Ολεξάντρα Μάτβιτσουκ (δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων), Βιβιάν Ρέντινγκ (πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και οι Πολ Ντέιβιντ Χιούσον (γνωστός ως Bono), Ντέιβιντ Χάουελ Έβανς, Άνταμ Σαρλ Κλέιτον και Λόρενς Τζόσεφ Μάλιν Τζούνιορ, μουσικοί και μέλη του συγκροτήματος U2.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα