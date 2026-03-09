Νεκρός 55χρονος οδηγός στον ΒΟΑΚ, το σενάριο που ερευνάται από τις αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός ΒΟΑΚ Οδηγός

Ο άτυχος 55χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα

Νεκρός βρέθηκε ένας 55χρονος οδηγός, νωρίς το πρωί της Δευτέρας στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, o άνδρας, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα.

Την πορεία του οχήματος σταμάτησαν οι μεταλλικές μπάρες στην άκρη του δρόμου, στις οποίες προσέκρουσε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε, στις 6:20 το πρωί, η τροχαία ΒΟΑΚ, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο άνδρα, ενώ στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενου του αιφνίδιου θανάτου του άτυχου 55ρονου οδηγού.

