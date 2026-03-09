Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Νεκρός 55χρονος οδηγός στον ΒΟΑΚ, το σενάριο που ερευνάται από τις αρχές
Νεκρός 55χρονος οδηγός στον ΒΟΑΚ, το σενάριο που ερευνάται από τις αρχές
Ο άτυχος 55χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα
Νεκρός βρέθηκε ένας 55χρονος οδηγός, νωρίς το πρωί της Δευτέρας στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, o άνδρας, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα.
Την πορεία του οχήματος σταμάτησαν οι μεταλλικές μπάρες στην άκρη του δρόμου, στις οποίες προσέκρουσε.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε, στις 6:20 το πρωί, η τροχαία ΒΟΑΚ, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο άνδρα, ενώ στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενου του αιφνίδιου θανάτου του άτυχου 55ρονου οδηγού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, o άνδρας, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα.
Την πορεία του οχήματος σταμάτησαν οι μεταλλικές μπάρες στην άκρη του δρόμου, στις οποίες προσέκρουσε.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε, στις 6:20 το πρωί, η τροχαία ΒΟΑΚ, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο άνδρα, ενώ στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενου του αιφνίδιου θανάτου του άτυχου 55ρονου οδηγού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα