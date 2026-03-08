Με ισχυρή παρουσία του ΕΚΑΒ ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας: 72 περιστατικά αντιμετωπίστηκαν, 7 διακομιδές σε νοσοκομεία

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Τα 65 περιστατικά αντιμετωπίστηκαν επιτόπου με την παροχή πρώτων βοηθειών από τις υγειονομικές δυνάμεις της διοργάνωσης
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, ως διαχρονικός θεσμικός συνεργάτης του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) και των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεών του, ολοκλήρωσε με επιτυχία την υγειονομική κάλυψη του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου 2026.
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων που συνοδεύουν κάθε χρόνο τη διοργάνωση, το Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ πραγματοποίησε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στον χώρο της ERGO Half Marathon Expo, εκπαιδευτική δράση ενημέρωσης του κοινού, η οποία συγκέντρωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες της έκθεσης αλλά και από τους δρομείς που βρέθηκαν στο κλειστό γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου.
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης παρουσιάστηκαν βασικές τεχνικές Πρώτων Βοηθειών και Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ), αναδεικνύοντας τη σημασία της γνώσης των Πρώτων Βοηθειών και της έγκαιρης παρέμβασης των πολιτών σε περιστατικά αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής.
Για την υγειονομική υποστήριξη των αγώνων δρόμου της διοργάνωσης, πέραν των δυνάμεων που εκτελούσαν την κανονική επιχειρησιακή τους υπηρεσία στην Αττική, το ΕΚΑΒ διέθεσε επιπλέον 26 διασώστες – πληρώματα ασθενοφόρων, 9 νοσηλευτές και 9 ιατρούς, ενώ η επιχειρησιακή παρουσία ενισχύθηκε με 6 ασθενοφόρα οχήματα, 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ) και 8 μοτοσυκλέτες της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, που αναπτύχθηκαν σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής των αγώνων.
Στο σύνολο των αγώνων δρόμου της διοργάνωσης, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ διαχειρίστηκαν συνολικά 72 περιστατικά που έχρηζαν παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.
Από αυτά, 65 αντιμετωπίστηκαν επιτόπου με την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ 7 περιστατικά διακομίστηκαν για περαιτέρω έλεγχο σε εφημερεύοντες Υγειονομικούς Σχηματισμούς (4 στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» και 3 στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»).
Από τις διακομιδές αυτές, οι 2 αφορούσαν δρομείς που συμμετείχαν στους αγώνες, ενώ οι υπόλοιπες 5 αφορούσαν παρευρισκόμενους πολίτες.
Ο σχεδιασμός της υγειονομικής κάλυψης της διοργάνωσης υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ, με στόχο τη διασφάλιση της άμεσης παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στους συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.
Στο έργο των διασωστών, νοσηλευτών και ιατρών του ΕΚΑΒ συνέδραμαν επίσης ιατροί και φυσιοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ, ιατροί του Ειδικού Κέντρου Καρδιάς Αθλητών & Νέων (ΕΚΚΑΝ), μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) και άλλων εθελοντικών οργανώσεων, καθώς και τελειόφοιτοι σπουδαστές της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΑΒ (ΣΑΕΚ-ΕΚΑΒ).
Όλοι συνέβαλαν στην υποστήριξη της λειτουργίας των δύο Ιατρείων Άμεσης Παροχής Ιατρικής Φροντίδας και των πέντε Αυτόνομων Σταθμών Παροχής Πρώτων Βοηθειών που είχαν αναπτυχθεί για την κάλυψη του αγώνα.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο επιχειρησιακός συντονισμός των υγειονομικών ενεργειών πραγματοποιήθηκε μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων Ημιμαραθωνίου, που λειτουργούσε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).
Από εκεί, στελέχη του ΕΚΑΒ διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τα Ιατρεία Άμεσης Παροχής Ιατρικής Φροντίδας, τους Αυτόνομους Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ), το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) και το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Ασθενοφόρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ.
«Η επιτυχής υγειονομική κάλυψη του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον ρόλο του ΕΚΑΒ στην υποστήριξη μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και τη συμβολή του στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των συμμετεχόντων», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
