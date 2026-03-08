Με ισχυρή παρουσία του ΕΚΑΒ ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας: 72 περιστατικά αντιμετωπίστηκαν, 7 διακομιδές σε νοσοκομεία

Ο σχεδιασμός της υγειονομικής κάλυψης της διοργάνωσης υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και την Υγειονομική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ, με στόχο τη διασφάλιση της άμεσης παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στους συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.Στο έργο των διασωστών, νοσηλευτών και ιατρών του ΕΚΑΒ συνέδραμαν επίσης ιατροί και φυσιοθεραπευτές του ΣΕΓΑΣ, ιατροί του Ειδικού Κέντρου Καρδιάς Αθλητών & Νέων (ΕΚΚΑΝ), μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) και άλλων εθελοντικών οργανώσεων, καθώς και τελειόφοιτοι σπουδαστές της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΑΒ (ΣΑΕΚ-ΕΚΑΒ).Όλοι συνέβαλαν στην υποστήριξη της λειτουργίας των δύο Ιατρείων Άμεσης Παροχής Ιατρικής Φροντίδας και των πέντε Αυτόνομων Σταθμών Παροχής Πρώτων Βοηθειών που είχαν αναπτυχθεί για την κάλυψη του αγώνα.Στο ίδιο πλαίσιο, ο επιχειρησιακός συντονισμός των υγειονομικών ενεργειών πραγματοποιήθηκε μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων Ημιμαραθωνίου, που λειτουργούσε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).Από εκεί, στελέχη του ΕΚΑΒ διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τα Ιατρεία Άμεσης Παροχής Ιατρικής Φροντίδας, τους Αυτόνομους Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ), το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) και το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Ασθενοφόρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ.«Η επιτυχής υγειονομική κάλυψη του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον ρόλο του ΕΚΑΒ στην υποστήριξη μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και τη συμβολή του στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των συμμετεχόντων», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.