ΥΠΕΞ Κύπρου: Θα συζητήσουμε το θέμα των βρετανικών βάσεων μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Σε συνέντευξή του στο BBC ο Κωνσταντίνος Κόμπος επισήμανε ότι η Λευκωσία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της προς τη Βρετανία τόσο πριν όσο και μετά το περιστατικό με τον συναγερμό στη βάση του Ακρωτηρίου, ενώ τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο