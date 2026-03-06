ΥΠΕΞ Κύπρου: Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, δεν διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση
ΥΠΕΞ Κύπρου: Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, δεν διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση

O Κωνσταντίνος Κόμπος τονίζει ότι βασικός στόχος είναι η αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και η προστασία της ασφάλειας των πολιτών

ΥΠΕΞ Κύπρου: Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, δεν διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση
Μανώλης Καλατζής
Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις άμεσης αποκλιμάκωσης, δήλωσε ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, σκιαγραφώντας το κλίμα έντονης ανησυχίας που επικρατεί μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο επικεφαλής της κυπριακής διπλωματίας ανέφερε ότι οι εξελίξεις παρακολουθούνται διαρκώς και με μεγάλη προσοχή από τη Λευκωσία, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με εταίρους και συμμάχους.

Σε επαφή με εταίρους και συμμάχους

Ο Κ. Κόμπος σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό τόσο με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με χώρες της περιοχής, καθώς η γεωγραφική θέση της Κύπρου την καθιστά άμεσα επηρεαζόμενη από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, η Λευκωσία αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση, ενώ βασικός στόχος είναι η αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και η προστασία της ασφάλειας των πολιτών.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλους τους βασικούς διεθνείς παράγοντες, ενώ βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Εξωτερικών έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά και τις απειλές που ακολούθησαν από την Τεχεράνη και οργανώσεις που συνδέονται με αυτήν.

Η Κύπρος βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική θέση, καθώς στο έδαφός της λειτουργούν οι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ακρωτήρι και στη Δεκέλεια, οι οποίες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο απειλών τις τελευταίες ημέρες.

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, με την επίθεση drone εναντίον της βάσης Ακρωτηρίου, ανέδειξαν ακόμη περισσότερο τη σημασία της Κύπρου στο περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας και ενίσχυσαν την ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω έντασης.

Η Λευκωσία επιχειρεί να διατηρήσει σταθερή διπλωματική γραμμή, επιδιώκοντας αφενός την προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφετέρου την αποφυγή εμπλοκής σε μια σύγκρουση που εξελίσσεται σε απόσταση λίγων εκατοντάδων χιλιομέτρων από το νησί.
