Ρομά προσπάθησαν να ξεφύγουν από την αστυνομία στην Ηλεία και κατέληξαν σε χωράφι, δύο τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεία Τροχαίο Αστυνομία

Ρομά προσπάθησαν να ξεφύγουν από την αστυνομία στην Ηλεία και κατέληξαν σε χωράφι, δύο τραυματίες

Το αυτοκίνητο που επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χωράφι

Ρομά προσπάθησαν να ξεφύγουν από την αστυνομία στην Ηλεία και κατέληξαν σε χωράφι, δύο τραυματίες
12 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο Ρομά τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το  απόγευμα στην περιοχή Βουνάργο στην Ηλεία, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του κατά την προσπάθεια διαφυγής από αστυνομικό έλεγχο.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ilialive.gr, οι δύο τραυματίες ήταν επιβάτες σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ομόφυλός τους, ο οποίος επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο της αστυνομίας. Το όχημα κινήθηκε προς την περιοχή του Βουνάργου με στόχο να απομακρυνθεί από το σημείο.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής, ο οδηγός εισήλθε σε χωματόδρομο, όπου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε χωράφι, δίπλα σε κατοικία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο επιβατών.

Δείτε φωτογραφίες 

Ρομά προσπάθησαν να ξεφύγουν από την αστυνομία στην Ηλεία και κατέληξαν σε χωράφι, δύο τραυματίες
Ρομά προσπάθησαν να ξεφύγουν από την αστυνομία στην Ηλεία και κατέληξαν σε χωράφι, δύο τραυματίες
Ρομά προσπάθησαν να ξεφύγουν από την αστυνομία στην Ηλεία και κατέληξαν σε χωράφι, δύο τραυματίες
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης